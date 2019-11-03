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В полку прибыло: создатель «Богемской рапсодии» снимет фильм о Bee Gees

Киностудия Paramount Pictures приобрела права на песни британско-австралийской группы.

В полку прибыло: создатель «Богемской рапсодии» снимет фильм о Bee Gees
Созлатели байопика о Меркьюри взялись за фильм о о Bee Gees. Фото: Global Look Press

Студия Paramount Pictures выкупила все права на композиции Bee Gees и поручила продюсеру «Богемской рапсодии» Грэму Кингу снять байопик о культовой британско-австралийской группе.

О том, кому поручат написание сценария, пока неизвестно. В связи с этим, также неясно, кто будет приглашен на роли трех братьев, создавших коллектив. В его составе были Барри, Робин и Морис Гибб.

Из них в живых сейчас остался только Барии. Первым ушел в 2003 году Моррис, а семь лет тому назад — Робин.

Байопики о музыкантах все больше набирают обороты. Этому способствовал кассовый успех фильма о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», которая собрала в своей копилке 903 миллиона долларов.

Кроме этого в портфолио картины оказался и «Оскар», который вручили Рами Малеку, сыгравшего фронтмена Queen.

С меньшим успехом прошел фильм об Элтоне Джоне. «Рокетмену» удалось заработать лишь скромных 195 миллионов долларов. В данный же момент идут съемки картин об Элвисе Пресли, Бобе Марли и Кэрол Кинг, напоминает The Guardian.

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Bee GeesбайопикБоб МарлиКэрол КингФредди МеркьюриЭлвис ПреслиЭлтон Джон
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В полку прибыло: создатель «Богемской рапсодии» снимет фильм о Bee Gees
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