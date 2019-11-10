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«Терминатор»: как снимали один из лучших фантастических боевиков 80-х

Легендарный фильм вышел на экраны 35 лет назад.

«Терминатор»: как снимали один из лучших фантастических боевиков 80-х
Кадр из фильма "Терминатор"

Фразу I’ll be back («Я вернусь») даже без перевода знал каждый житель СССР перестроечного периода. Плакаты с мускулистым актером Шварценеггером висели почти в каждом доме. Так было и во всем мире. Фильм режиссера и продюсера Джеймса Кэмерона, который продал идею «Терминатора» киностудии за 1 доллар, стал культовым: непостижимые по меркам 80-х спецэффекты, завораживающая фигура культуриста Арнольда и нетривиальный сюжет увлекают и спустя 35 лет.

Кадр из фильма "Терминатор"
Кадр из фильма «Терминатор»

Арни в образе киборга-убийцы (напомним, в первом «Терминаторе» его герой был плохим и перековался лишь во второй части) стал символом поколения — советские подростки побежали записываться в качалки, увидев эту ожившую груду мышц. Гримировали актера по 3 — 4 часа, чтобы сделать максимально брутальным — он называл это ужасной пыткой.

Кадр из фильма "Терминатор"
Кадр из фильма «Терминатор»

Архивный кадр (слева) выложил в день юбилея картины сам Арнольд. Именно так художники готовили к съемкам руку Терминатора, в которой он потом ковырялся.

Кадр из фильма "Терминатор"
Кадр из фильма «Терминатор»

Сейчас Шварценеггеру — 72. И Терминатору, выходит, тоже. Как так, почему робот постарел? Джеймс Кэмерон объяснил: в слове «киборг» часть «орг» означает органику, то есть человеческую плоть поверх железа. Вот она и стареет. А Арнольд — нет: за 35 лет со времени выхода фильма он поменял клапан в сердце, поработал губернатором Калифорнии, вырастил четверых детей, обрел внебрачного сына и развелся с женой. А теперь позирует на фоне рекламы нового фильма о любимом герое — «Терминатор: Темные судьбы».

Кадр из фильма "Терминатор"
Кадр из фильма «Терминатор»
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Арнольд ШварценеггерТерминатор
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«Терминатор»: как снимали один из лучших фантастических боевиков 80-х
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