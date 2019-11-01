«Мощное воздействие произвел фильм»: Пригожин оценил «Джокера»

Продюсер Иосиф Пригожин оценил фильм «Джокер», который уже несколько недель идет в кинотеатрах. Как сказал супруг певицы Валерии, картина произвела на него неизгладимое впечатление.

По его словам, главный герой картины Хоакин Феникс на протяжении всего фильма сводил своей игрой его с ума. Он прекрасен во всех ипостасях своего персонажа. Он был в картине забитым и беззащитным, одновременно любил и ненавидел свою мать. В картине главный герой наслаждался свободой, которую получил.

Одним из лучших моментов в фильме, как считает Пригожин, стал диалог с Де Ниро. Продюсер остался без ума, как смог себя преподнести в тот момент Джокер.

«Одним словом, великолепнейшая игра актёра претендует на Оскар. Самый главный вопрос, затронутый в фильме — это бедность одних и богатство других. Толпа здесь — бешеные загнанные псы, которые готовы воспевать любого безумца, появившегося перед ними, и забить без разбора любого. Так выглядят народные протесты и, что самое страшное, подобное возможно в нашей жизни. Мощное воздействие произвёл на меня этот фильм и заставил задуматься о многом», — сказал Иосиф Пригожин.