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Друг Фредди Меркьюри боится увидеть смерть солиста Queen во второй раз

Питер Фристоун не хотел бы видеть смерть своего близкого человека во второй раз.

Друг Фредди Меркьюри боится увидеть смерть солиста Queen во второй раз
Фредди Меркьюри. Фото: Dick Darrell/ZUMAPRESS.com

Друг солиста Queen Фредди Меркьюри Петр Фристоун попросил режиссеров не снимать вторую часть нашумевшего фильма «Богемская рапсодия».  Ставший консультантом для предыдущей части Фристоун признался, что боиться увидеть смерть своего друга на экране во второй раз.

В разговоре с журналистами nme Фристоун отметил, что ему не нравится идея выпустить вторую часть «Рапсодии», несмотря на ошеломительный успех первой части. Он вспомнил, что с момента смерти Меркьюри прошло более 28 лет, и он только недавно смирился со случившемся. 20-минутная сцена медленной кончины Меркьюри может больно ударить не только по его психике, но и психике всех здравомыслящих людей.

«Подумайте, кому в здравом уме хотелось бы это видеть? Мне бы не хотелось, чтобы вышла «Богемская рапсодия 2». Что бы создатели ни решили туда включить, все равно им придется показать, как Фредди умирал», — отрезал он.

Фристоун также назвал отличным первый фильм и отметил, что исполнивший роль Меркьюри Рами Малек вполне заслуженно получил «Оскар» за эту роль. На сам же фильм Фристоун смотрит не только как на историю в целом, но и как на отдельные эпизоды, в каждом из которых есть зерно истины.

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Тэги:

Queenгруппа QueenФильм "Богемская рапсодия"Фредди Меркьюри
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Друг Фредди Меркьюри боится увидеть смерть солиста Queen во второй раз
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