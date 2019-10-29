КИНО

Создатели «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Успешные продюсеры сделали ставку на Netflix.

Создатели «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Дэн Уайсс и Дэвид Бениофф. Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com

Имена западных продюсеров Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса, безусловно, знакомы каждому второму россиянину — ведь это те люди, которые создали сериал «Игра престолов». Как шикарно у них всё получилось, заметили не только зрители, но и коллеги по киноиндустрии. Поэтому Disney в прошлом году пригласил их к работе над новой трилогией фильмов из серии «Звездные войны».

И вот поступила оглушительная новость: эта пара талантливых продюсеров отказалась работать с джедаями! Мужчины заявили, что очень любят вселенную «Звездный войн» и самого Джорджа Лукаса. В частности, его фильмы очень сильно повлияли на взгляды самих Бениоффа и Уайсса. Но недавно они подписали очень выгодный контракт с Netflix, и теперь неуверенны, что осилят работы с обеими киностудиями.

«У нас такая загрузка, что мы чувствуем, что не сможем отдать должное ни «Звездным войнам», ни нашим проектам Netflix, — цитирует создателей «Игры престолов» издание Deadline. — Так что нам очень жаль, но мы отступаем».

Добавим, что новая кинотрилогия о джедаях и ситхах должна стартовать в 2022 году.

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Тэги:

«Звёздные Войны»«Игра престолов»DisneyNetflixДэвид БениоффДэниел Бретт Уайс
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Создатели «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
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