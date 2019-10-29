Хайп не помог: «Матильда», «Щелкунчик» и другие провалы российского кино, которые мы оплатили

Портал Teleprogramma.pro собрал известные российские фильмы, оказавшиеся провальными. Их заранее обсуждали, их выхода ждали, им прочили оглушительный успех, но они не только не окупили себя, но и принесли своим создателям ощутимые убытки.

Давайте для начала определимся, какой фильм считать убыточным. Предположим, на производство картины было потрачено 20 миллионов долларов. За время проката было заработано 25 миллионов. Вроде бы все окупилось, но половину денег забирают кинотеатры (иначе зачем им напрягаться?) и только 50 процентов достается создателям.

Вот если половина дохода превысила затраты, фильм можно считать прибыльным. Но в приведенном примере половина доходов составляет 12,5 миллионов при затраченных двадцати, а значит, фильм убыточен.

«Матильда» Алексея Учителя

Потрачено 20 млн долларов

Собрано 15 млн долларов

Убытки 13,5 млн долларов

Казалось, фильм соберет немыслимую кассу: еще до его выхода о нем говорили все. Сюжет фильма всполошил все слои общества, несогласные с сюжетом даже подавали в прокуратуру обращение с требованием запретить фильм к прокату.

Кинопрокатчикам угрожали расправой и даже горели кинотеатры. Депутаты госдумы на полной серьезе обсуждали и критиковали фильм – чего стоило только одно заявление Натальи Поклонской!

Но при всей скандальности темы и первичного ажиотажа в первые пару дней проката, оказалось, что картина, мягко скажем, середнячковая, и зритель перестал идти косяками. Так что красиво и дорого костюмированная «Матильда» потерпела провал.

«Обитаемый остров» Федора Бондарчука (дилогия)

Потрачено 27,8 млн долларов

Собрано 27 млн долларов

Убытки 14 млн долларов

В 2008 году дилогия «Обитаемый остров» вошла в топ самых затратных и дорогих фильмов Европы. Но прекрасные спецэффекты не смогли спасти экранизацию одноименного бестселлера братьев Стругацких от провала.

Ни сюжет, ни монтаж, ни игра красавчика Василия Степанова, исполнившего главную роль, не понравились критикам. Выпады в сторону главного героя были такими резкими, что это по свидетельствам врачей, вполне могло стать одной из причин последующего расстройства психики Степанова.

Фильм все же собрал самую большую кассу в российской истории кино, но этой суммы не хватило на покрытие расходов.

«Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова

Потрачено 35 млн долларов

Собрано 1,5 млн долларов

Убытки 34 млн долларов

Непонятно почему, но с одним из лучших фильмов, снятых в 90-х годах, поступили жестоко: он вышел в кинотеатрах ограниченным тиражом и был показан зрителю меньше сотни раз. Конечно, в таком режиме невозможно было окупить затраты на фильм.

Возможно, все дело в том, что вложенные в производство картины деньги были государственными, а потому Никита Сергеевич и не напрягался в попытке вернуть потраченное.

История «Сибирского цирюльника» не должна была закончиться в 1998 году. В 2005 студия «ТриТэ» заявила о скором выходе на экраны телеверсии картины. После заявления последовало долгое молчание, а когда в 2014 году был вновь поднят этот вопрос, то оказалось, что контейнеры с отснятым материалом потеряли при переезде из Парижа в Рим.

«Мастер и Маргарита» Юрия Кары

Потрачено 15 млн долларов

Собрано 1,5 млн долларов

Убытки более чем 14 млн долларов

Фильм Юрия Кары должен был выйти в прокат еще в 1994 году, но как-то все переругались: продюсеры, родственники Михаила Булгакова, режиссер – вот и говори потом, что обошлось без чертовщины!

Только в 2011-м были достигнуты хоть какие-то договоренности, и фильм в урезанной версии все же вышел в прокат. Резать пришлось по-живому: хронометраж режиссерской версии составлял 3 часа и 20 минут. Прокатчики же настояли на сокращении времени до 2 часов.

Сюжетные линии были искромсаны, а то и вовсе убраны из картины. Возможно, это стало причиной низких рейтингов и, как следствие, кассового провала.

«Фауст» Александра Сокурова

Потрачено 12 млн долларов

Собрано 700 тысяч долларов

Убытки более 11 млн долларов

От сокуровского «Фауста» никто изначально не ждал больших сборов. И вовсе не потому, что плох режиссер, мелковата задумка или отвратителен монтаж. Напротив: фильм взял «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

Это действительно отличный фильм, но артхаусное кино никогда не было прибыльным – и в случае «Фауста» не случилось исключения. Как бы там ни было, а картина оказалась убыточной, а потому и вошла в наш список провалов.

«Утомленные солнцем» Никиты Михалкова

Потрачено 80 млн долларов

Собрано 9 млн долларов

Убытки 75 млн долларов

Когда-то, в 1994 году фильм «Утомленные солнцем» получил премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Продолжения прекрасного фильма не только не повторили его успеха, но и подверглись жесткой критике не только со стороны профессиональных рецензентов. Простые зрители тоже не приняли фильма.

Похоже, только сам создатель считал, что и «Цитадель», и «Предстояние» — великие фильмы, а люди просто до них не доросли.

Доросли или нет – это другой вопрос. Интереснее то, что Михалкову были выделены огромные деньги на производство этих двух фильмов. Любой другой режиссер и мечтать не мог бы о таких бюджетах.

«Щелкунчик и Крысиный король» Андрея Кончаловского

Потрачено 90 млн долларов

Собрано 16 млн долларов

Убытки 82 млн долларов

Имя Андрея Кончаловского, в принципе, на слуху, как имя неплохого режиссера. А вот для компании Cinemarket Films, которая в свое время подарила зрителям «Терминатора», это имя — теперь причина покрепче держать кошелек.

Спонсорские деньги Кончаловский превратил в продукт, который признали совершенно бездарным. На «Кинопоиске» фильм набрал всего 2,9 баллов из 10, а «вишенкой на торте» стала номинация на премию «Золотая малина» — эту премию вручают худшим проектам кинематографа.

Голливуд, конечно, не разорился от таких финансовых потерь. Но на будущее, скорее всего, пометочка сделана.

А как по-вашему: какие фильмы из новых обречены на кассовые провалы?