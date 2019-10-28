За выслугу лет: режиссер «Твин Пикса» получил долгожданный «Оскар»

О награде Дэвиду Линчу стало известно еще в июне.

Американский режиссер Дэвид Линч, некогда создавший легендарный сериал «Твин Пикс», дождался своего «Оскара» за заслуги в кино. 28 октября в Лос-Анджелесе он получил заветную статуэтку.

«У вас очень интересный вкус», — неожиданно прокомментировал он выбор экспертного совета киноакадемии.

«Оскар» — не единственная почетная премия, которой отметили вклад в мировое кино Линча. Он уже успел получить «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и «Золотого льва» в Венеции.

Два года назад 73-летний режиссер заявил об окончании своей карьеры в кинематографе. Известно, что режиссер родился и вырос в Филадельфии. С детства любил скульптуру, фотографию, живопись. Позже он увлекся мультипликацией, сняв свой первый мульфильм в 1966 году. Уже через год он перешел на кинокартины, начав с короткометражек.

Первый успех в кино ему принесла лента «Голова-ластик» в 1976 году.