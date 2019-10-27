КИНО

Дудь поздравил Петрова с долгожданной реализацией его таланта

Журналист похвалил фильм «Текст», в котором звезда российского кино снова сыграл главную роль.

Дудь поздравил Петрова с долгожданной реализацией его таланта
«Текст» с Александром Петровым. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

Звезда YouTube Юрий Дудь посмотрел новый фильм «Текст» с Александром Петровым и Кристиной Асмус и написал в Instagram отзыв на эту картину. Он назвал работу режиссера Клима Шипенко смелым и актуальным кино про нынешнюю Россию и от души поздравил исполнителя главной роли.

«Он (Петров, — прим. авт.), наконец, оказался в фильме, где его талант реализовать получилось», — отметил Дудь.

Единственное, что испортило впечатление известному интервьюеру — это «запиканные» матерные выражения. Именно в таком варианте картина попала в кинотеатры. Юрий высказал мнение, что таким образом художественное произведение просто оскопили, и понадеялся, что на электронных площадках он услышит все оригинальные диалоги фильма.

Добавим, что пока Дудь хвалит новую картину, большинство зрителей обсуждает лишь ее постельную сцену. Мужу исполнительницы главной женской роли — Гарику Харламову — уже «досталось» от публики, которая считает, что для Кристины Асмус это было чересчур.

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Александр Петровотзыврецензия на фильмФильм «Текст»Юрий Дудь
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Дудь поздравил Петрова с долгожданной реализацией его таланта
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