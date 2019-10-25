КИНО

«Фильмов с Саней много, но он – красава!»: первые отзывы зрителей о «Тексте» с Петровым

На страничке Instagram у Александра Петрова форменное безумие: фанаты высказывают свое мнение относительно только что вышедшего на экраны фильма «Текст», в котором актер сыграл главную роль.

«Фильмов с Саней много, но он – красава!»: первые отзывы зрителей о «Тексте» с Петровым
Кадр из фильма "Текст"

Фильм уже сейчас называют «абсолютным бенефисом» Александра Петрова. Конечно же, есть и те, кому не понравилась экранизация, но кино – не рубль, чтобы нравиться абсолютно всем. Тем более, что положительных откликов намного больше.

Кадр из фильма "Текст"
Кадр из фильма «Текст»

Кинокритики не могли  оставить появление такого фильма без внимания

Критик Ярослав Забалуев пишет, что книга, по которой снят фильм, способна «отнять сон на пару ночей», а это в современном мире серьезный критерий. Ведь мы живем во время, когда внимание надолго не задерживается ни на чем, так что «пара ночей» — достаточно серьезный срок.

А об игре Петрова отзывается с огромным уважением к проделанной Александром работе. Так, например, Ярослав отмечает, что в одной из сцен актер проживает эпизод, ни разу не показав глаз.

По словам критика, Петров отыгрывает сцену одним только телом, что невероятно сложно.

Забалуев говорит о том, что с «Текстом» Петров вырос сам над собой, достигнув нового уровня актерского мастерства.

Наталия Александрова из «Независимой газеты» утверждает, что «Текст» достоин фестивальных наград, да и зритель оценит его по достоинству, будучи увлечен психологическим напряжением и криминальной составляющей. Рецензент называет работу Александра в этом фильме одной из лучших его ролей.

А вот критик Эдуард Голубев абсолютно разочарован картиной.  Он говорит, что в очередной раз попытка экранизации нашими режиссерами оказалась провальной по отношению к театральному воплощению текста книги.

«На двух из трех действующих лиц практически невозможно смотреть», — пишет Эдуард.

Ему вторит обозреватель «Российской газеты» Дмитрий Сосновский: постельная сцена с Асмус развратна, у  героя Петрова только черное и белое, самого Петрова слишком много в кинематографе, а некоторые сцены в фильме и вовсе абсурдны.

Конечно, это лишь частные мнения людей, которые могут связно изложить собственные ощущения в текстовом формате.

Кадр из фильма "Текст"
Кадр из фильма «Текст»

А что говорят простые зрители на страничке актера?

alina_avdi: Все, кому понравился «Джокер», ещё просто не видели « Текст»… Очень сильно!

k.___daria: Спасибо за переживания, эмоции, правду сегодняшнего дня! Неохота сравнивать, но по наполненности, осознанию и реалистичности «Джокер» проигрывает «Тексту»! Спасибо за ваше творчество!

Эмоции экранный герой Александра вызвал нешуточные

villekaterina5522: Ну дочитала. Посмотрела видео. Реву. Да ну вас.

darya.insight: Посмотрела сегодня. Держалась, но в итоге плакала. Очень сильная игра. Спасибо вам.

ihelga87: Как до вечера дожить?

Везде Александр Петров! Александр Петров везде! Даже зрители это заметили. Волнуются…

ivan_mishov: Че-то фильмов с тобой много. Но, Сань, красава!

alice.rema: Саш, вот когда то был Бум на Хабенского и Козловского, и они немного затихли … возможно, перед бурей… Не боишься, что народ перенасытится тобой?

Кадр из фильма "Текст"
Кадр из фильма «Текст»

А теперь подсказка: не торопитесь выходить из зала, когда включат свет…

Belarusquad: Сходил на премьеру. Мощно! После финального эпизода включили свет в зале и тишина… никто не поднялся и не пошёл на выход. Весь зал подвис… Это позволило увидеть, что было после титров.

Попробуйте и вы оценить, что же это за «Текст» такой, что мнения о нем так кардинально разнятся. Искать долго не придется, фильм в широком прокате уже по всем кинотеатрам России.

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Тэги:

Александр ПетровКристина АсмусФильм "Текст"
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«Фильмов с Саней много, но он – красава!»: первые отзывы зрителей о «Тексте» с Петровым
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