Опрос: фильмы, снятые по комиксам — искусство?

По мнению режиссера Мартина Скорсезе, «фабрика» по производству картин о супергероях работает лишь с целью заработать побольше денег. А вы с ним согласны?

Знаменитый голливудский режиссер Мартин Скорсезе недавно поднял очень интересную тему, заявив, что фильмы киновселенной Marvel к искусству кинематографа не имеют никакого отношения. По его мнению, создатели картин, снятых по комиксам, сосредоточены на том, чтобы выкачать из зрителей побольше денег, но а высокого художественного смысла в их работе нет.

На эту тему еще более жестко высказался и шестикратный обладатель премии «Оскар», режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Фильмы о супергероях он назвал «омерзительными» и заявил, что они никак не вдохновляют зрителей.

Между тем, многие с мнением мэтров не согласны. К примеру, российский продюсер Александр Роднянский, член Американской киноакадемии, призвал не равнять все супергеройские фильмы под одну гребенку. Он напомнил, что в киновселенной Marvel есть и такие прекрасные жанровые работы, как «Тор: Рагнарёк» или «Джокер» Тодда Филлипса. Режиссер «Последнего богатыря» Дмитрий Дьяченко тоже считает, что «нужны и важны все фильмы».

Портал Teleprogramma.pro решил узнать, чью сторону поддерживают наши читатели? Вы за Скорсезе и Копполу, или всё же за Роднянского?