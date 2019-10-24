Абсолютный ужас: «Zомбилэнд-2» и другие фильмы про любителей «пожрать мозги»

С момента выхода черной комедии «Zомбилэнд» прошло 10 лет. 24 октября на экранах появится продолжение фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел». Фанаты первой части остались верны великолепной четверке охотников на зомби: рейтинг ожиданий даже через 10 лет составляет 95%!

Режиссеры, как могут, придумывают концы человечеству. Вспышка на солнце, глобальное похолодание вследствие глобального потепления, падение астероида, нашествие инопланетян… Но есть сценарий, который хоть и не так зрелищно выглядит на экране, но ужасен своей неотвратимостью: зомбиапокалипсис.

В свежем фильме ужастик скрещен с черным юмором и роуд-муви – все как в первой части. Рецензенты уже отмечают выросший за годы профессионализм всей четверки главных героев, яркость сюжета и насыщенность его событиями.

Новые виды зомби, новые приключения, разлад внутри еще недавно спаянного коллектива и неожиданные схватки с другими живыми – вот, что ждет зрителя в новом фильме с харизматичным Вуди Харрельсоном, Джесси Айзенбергом, Эммой Стоун и Эбигейл Бреслин в главных ролях.

А пока вы собираетесь в кинотеатр, портал Teleprogramma.pro вспомнил другие фильмы с живыми мертвецами.

«Живая мертвечина» (1992 год)

Подсматривать нехорошо. В этом убедилась мама молодого человека, которая решила проследить, чем это таким сын занимается со своей девушкой. Странное желание, тем более, как мать, она уже должна была знать, откуда берутся дети.

«Любопытство сгубило кота», а женщину – неосторожность. Оказавшаяся в опасной близости от клетки с зараженной обезьяной, она была укушена и начала превращаться в зомби. Впрочем, судя по тому, как она себя вела еще будучи незараженной, в ее характере мало что поменялось.

«28 дней спустя…» (2002)

Джим – главный герой этого беспросветного британского фильма ужасов. Он очнулся в больнице, вокруг нет ни души. Ничего не напоминает? Между тем, точно так же начинается сериал «Ходячие мертвецы».

Выбравшийся на улицу Джим едва не погиб, когда на него набросились какие-то сумасшедшие. Парня отбили, отвели в безопасное место и объяснили, что пока он лежал в коме, мир изменился. И причиной к неизбежному вымиранию человечества стали, как это часто бывает, благие намерения.

В ролях: Киллиан Мерфи («Острые козырьки»), Наоми Харрис, Ной Хантли и другие.

«Обитель зла» (2002)

В тот же 2002 год увидела свет экранизация компьютерной игры Resident Evil» По сей день она считается одной из самых удачных хоррор-игр наряду с Outlast, Silent Hill или Amnesia: The Dark Descent.

На экране великолепная Милла Йовович в одиночку разносит в пух армию зомби. По сути, она и сама не является человеком в полной мере. Но наблюдать в действии длинноногую машину-убийцу – одно удовольствие.

«Рассвет мертвецов» (2004)

В далеком 1978 году легендарный режиссер Джордж А. Ромеро снял фильм «Рассвет мертвецов». Но время идет, на старые фильмы мало кто обращает внимания и потому Зак Снайдер в 2004 году решил снять ремейк по ставшему классикой фильму.

В больницу после драки попадает местный житель небольшого городка. Врачи делают все возможное, и травмы не так уж и велики, но состояние больного резко становится тяжелым, а потом и вовсе критическим.

Агрессия на улицах нарастает и вскоре становится ясным, что «живых мертвых» нужно срочно остановить, иначе «живым живым» не удастся встретить следующий рассвет.

«Зомби по имени Шон» (2004)

Режиссер Эдгар Райт решил снять комедию на щекотливую тему. Надо сказать, он очень рисковал, выбрав этот жанр: в обществе сильны предрассудки, касающиеся мертвых и их памяти. Тем более, в британском обществе.

Несмотря на это, комедия, которая по сути, является качественным стебом над всей индустрией фильмов ужасов, прошла «на ура». Каждое избитое клише было обыграно со всей филигранностью английского тонкого, но очень черного юмора.

«Я – легенда» (2007)

Все как всегда: человечеству нужно было медицинское чудо, а получили необратимый вирус, уничтоживший человечество. И не просто уничтоживший, а еще и подаривший немногочисленным выжившим компанию агрессивных пожирателей плоти

Усталый истребитель монстров в исполнении Уилла Смита ждет создания вакцины, способной спасти остатки человечества, а в это время качественно зачищает город от полузомби-полувампиров, которые терпеть не могут солнечного света. Но однажды все становится еще веселее…

«Война миров Z» (2013)

Фильм так долго и дорого снимался, что в 2013 году уже никто не верил, что он вообще выйдет на экраны. А потом никто не верил, что он соберет кассу. Но и вышел, и собрал. И для этого были две причины: «Брэд» и «Питт».

Сюжет избит: зомбиапокалипсис, поиски вакцины, мало времени, много зомби. Но присутствие Питта нивелирует любые банальности. Тем более, что действие, происходящее на экране, радует своей насыщенностью и напряженностью истории. В 2020 году должно было выйти продолжение, но ни у кого нет полной уверенности, что картину снова не будут долго мурыжить перед выходом.

«Тепло наших тел» (2013)

И здесь нашествие мертвецов. Но на сей раз апокалипсис показан глазами мертвеца. Необычная девушка Джули обращает свое внимание на зомби по имени Р. У парочки развиваются отношения, непонятные никому, кроме них двоих. Не поверите, но заканчивается все замечательно.

Странное, но легкое и в достаточной мере романтичное кино о том, что и у зомби могут быть чувства, а сам процесс может быть обратимым. В конце концов, заявляют авторы фильма, договориться можно с любым… эмм… человеком.

«Поезд в Пусан» (2016)

В узких вагонных проходах корейского поезда выжившим пассажирам придется практически прорубать себе путь к спасению от кровожадных мертвецов. На пути от Сеула до Пусана в поезде происходит череда кровавых убийств и героям придется сражаться с ними не на жизнь, а на смерть.

В фильме затронут вопрос, который всегда будет волновать людей. Стоит ли спасать одного человека, если из-за этого в смертельной опасности окажутся все?

Если мы пропустили в списке достойный внимания фильм – напишите об этом, мы тоже с удовольствием пересмотрим его на досуге.