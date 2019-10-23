Как все начиналось: в прокат выходит фильм о зарождении футбола в России

Главные роли в картине «Дикая лига» сыграли Иван Охлобыстин, Олеся Судзиловская и Дмитрий Назаров.

Фильм «Дикая лига» впервые раскрывает неизвестные страницы российского футбола. Мало кто знает, что английская игра приобрела популярность еще в начале XX века.

В основе сюжета лежит история простого парня Варлама. Он участвует в боях, где его замечает владелец футбольного клуба из Англии и предлагает попробовать свои силы в неизвестной ему игре.

Опытные игроки не принимают парня в свои ряды, и тогда он создает собственную команду, постепенно увлекая футболом все больше людей.

Кроме российских звезд в картине снялся американский актер Эдриан Пол. Российские зрители знают его по культовому сериалу «Горец». Премьера фильма «Дикая лига» состоится 24 октября.