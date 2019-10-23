КИНО

Как все начиналось: в прокат выходит фильм о зарождении футбола в России

Главные роли в картине «Дикая лига» сыграли Иван Охлобыстин, Олеся Судзиловская и Дмитрий Назаров.

Как все начиналось: в прокат выходит фильм о зарождении футбола в России
Кадр из фильма «Дикая лига» (2019)

Фильм «Дикая лига» впервые раскрывает неизвестные страницы российского футбола. Мало кто знает, что английская игра приобрела популярность еще в начале XX века. 

В основе сюжета лежит история простого парня Варлама. Он участвует в боях, где его замечает владелец футбольного клуба из Англии и предлагает попробовать свои силы в неизвестной ему игре.

Кадр из фильма «Дикая лига» (2019)
Кадр из фильма «Дикая лига» (2019)

Опытные игроки не принимают парня в свои ряды, и тогда он создает собственную команду, постепенно увлекая футболом все больше людей. 

Кроме российских звезд в картине снялся американский актер Эдриан Пол. Российские зрители знают его по культовому сериалу «Горец». Премьера фильма «Дикая лига» состоится 24 октября. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дикая лига»Дмитрий НазаровИван ОхлобыстинкинокинопремьераОлеся СудзиловскаяфутболЭдриан Пол
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как все начиналось: в прокат выходит фильм о зарождении футбола в России
Интересно?
Поделись с друзьями: