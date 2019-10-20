Паттинсон разъяснил, появится ли Феникс в новом фильме о Бэтмене

Звезда картины «Сумерки» до сих пор не видел недавно вышедшего в прокат «Джокера».

Недавно зрители познакомились с новым «Джокером», который вызвал восторг, как у многих поклонников кинокомиксов, так и у критиков. На минувшем Венецианском кинофестивале лента получила главную награду. Ведущую роль в картине режиссера Тодда Филлипса сыграл Хоакин Феникс.

После выхода этого фильма у многих поклонников супергеройского кино возник вопрос, встретится ли новый Джокер со своим главным антагонистом – Бэтменом, которого уже в будущей ленте сыграет не Бен Аффлек, а Роберт Паттинсон. Несколько разъяснить ситуацию решил звезда серии фильмов «Сумерки», пишет интернет-издание Yahoo Entertainment.

«Это будет совсем иной мир», — заявил Паттинсон.

Он отметил, что пока не смотрел «Джокера», но уверен, что Хоакин Феникс блестяще справился со своей ролью.

«Хоакин — лучший, он везде бесподобен», — добавил актер.

Ранее стало известно, что новый Бэтмен точно встретится к другим персонажем – Женщиной-кошкой. В эту героиню перевоплатится 30-летняя актриса Зои Кравиц, которая запомнилась зрителям по роли в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-Де-Вальда».

Новость о новой роли Кравиц быстро распространилась, и об этом узнала Мишель Пфайффер, которая еще в 90-е перевоплощалась в Женщину-кошку. Звезда фильма «Малефисента: Владычица тьмы» дала своей преемнице ценный совет.