КИНО

Паттинсон разъяснил, появится ли Феникс в новом фильме о Бэтмене

Звезда картины «Сумерки» до сих пор не видел недавно вышедшего в прокат «Джокера».

Паттинсон разъяснил, появится ли Феникс в новом фильме о Бэтмене
Роберт Паттинсон Фото: globallookpress.com

Недавно зрители познакомились с новым «Джокером», который вызвал восторг, как у многих поклонников кинокомиксов, так и у критиков. На минувшем Венецианском кинофестивале лента получила главную награду. Ведущую роль в картине режиссера Тодда Филлипса сыграл Хоакин Феникс.

После выхода этого фильма у многих поклонников супергеройского кино возник вопрос, встретится ли новый Джокер со своим главным антагонистомБэтменом, которого уже в будущей ленте сыграет не Бен Аффлек, а Роберт Паттинсон. Несколько разъяснить ситуацию решил звезда серии фильмов «Сумерки», пишет интернет-издание Yahoo Entertainment.

«Это будет совсем иной мир», — заявил Паттинсон.

Он отметил, что пока не смотрел «Джокера», но уверен, что Хоакин Феникс блестяще справился со своей ролью.

«Хоакин — лучший, он везде бесподобен», — добавил актер.

Ранее стало известно, что новый Бэтмен точно встретится к другим персонажем – Женщиной-кошкой. В эту героиню перевоплатится 30-летняя актриса Зои Кравиц, которая запомнилась зрителям по роли в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-Де-Вальда».

Новость о новой роли Кравиц быстро распространилась, и об этом узнала Мишель Пфайффер, которая еще в 90-е перевоплощалась в Женщину-кошку. Звезда фильма «Малефисента: Владычица тьмы» дала своей преемнице ценный совет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Бэтмен""Сумерки"«Джокер»Бен Аффлекновый БэтменРоберт ПаттинсонХоакин Феникс
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Паттинсон разъяснил, появится ли Феникс в новом фильме о Бэтмене
Интересно?
Поделись с друзьями: