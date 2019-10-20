КИНО

Сиквел «Малефисенты» стартовал со скромных сборов в американском прокате

На производство фильма потратили 185 млн долларов.

Сиквел «Малефисенты» стартовал со скромных сборов в американском прокате
Кадр из фильма «Малефисента: Владычица тьмы» (2019)

В мировой прокат вышло долгожданное продолжение истории о таинственной волшебнице Малефисенте. Студия Disney потратила на производство картины 185 миллионов долларов. Если верить предварительных прогнозам, то к концу уикенда продолжение культовой сказки в американском прокате соберет лишь 37 миллионов долларов. Пять лет назад, когда вышла первая часть Малефисенты, цифры были куда оптимистичнее – в Северной Америке лента заработала больше 60 миллионов, сообщает интернет-портал Deadline.

Создателям ленты остается надеяться на высокие сборы в других странах, в частности, в России. Нужно сказать, что еще во время специального показа критики неоднозначно оценили картину. Они отметили прекрасную игру актеров, среди которых Анджелина Джоли и Мишель Пфайффер, а также видеоряд. При это сюжет ленты большинство критиков разочаровал. Так, рейтинг сиквела сказки на авторитетном портале Rotten Tomatoes составил всего 40%.

Напомним, в России до официального проката в Москве в кинотеатре «Октябрь» ленту «Малефисента: Владычица тьмы» представила Мишель Пфайффер. Говоря о своей роли в фильме, актриса отметила, что всегда хотела сыграть королеву-злодейку.

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"Малефисента-2"«Малефисента: Владычица тьмы»Андежлина ДжолиМишель Пфайффер
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Сиквел «Малефисенты» стартовал со скромных сборов в американском прокате
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