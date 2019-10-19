КИНО

Студия Marvel пока не решила, вернется ли располневший Тор на экран

Четвертая часть франшизы выйдет в широкий прокат в 2021 году.

Студия Marvel пока не решила, вернется ли располневший Тор на экран
Кадр из фильма «Тор» (2011)

Режиссер фильма «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити завершил черновик сценария фильма. Он же работал над третьей частью франшизы. Продолжение истории о Боге грома зрители увидят лишь в 2021 году. Съемки планируют начать в 2020-м.

Поклонников уже сейчас интересует, в каком виде перед ним предстанет Тор – стройным или располневшим, как это было в последних «Мстителях». Однозначного ответа на такой вопрос нет. Вайтити обсуждает этот момент с представителями студии Marvel.

Пока о предстоящем фильме информации, мягко говоря, немного. Ранее на фестивале кино глава Marvel Кевин Файги упоминал, что на экране в фильме про Тора поклонники вновь увидят актрису Натали Портман, которая играла ученого Джейн Фостер в первых двух частях.

Напомним, сейчас команда Marvel работает над другим фильмом – «Вечные», в котором принимают участие Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Сальма Хайек и другие.

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МстителиМстители: ФиналНатали Портман
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Студия Marvel пока не решила, вернется ли располневший Тор на экран
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