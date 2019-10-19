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Звезда «Пиратов Карибского моря» может сыграть в сиквеле «Венома»

Представили Sony и актрисы Наоми Харрис ведут переговоры.

Звезда «Пиратов Карибского моря» может сыграть в сиквеле «Венома»
Наоми Харрис Фото: globallookpress.com

Осенью будущего года поклонники смогут увидеть продолжение истории о журналисте Эдди Броке, который «подружился» с гостем с другой планеты. Создатели картины «Веном 2» стараются пока не раскрывать детали ленты, в частности, ее актерский состав. Однако в Сети время от времени появляется информация о тех, кто составит компанию Тому Харди на съемочной площадке.

По информации интернет-издания Variety, одного из персонажей в сиквеле «Венома» может сыграть американская актриса Наоми Харрис, известная по серии фильмов «Пираты Карибского моря». Если она присоединится к проекту, то, скорее всего, предстанет в образе злодейки по имени Визг.

В сообщении уточняется, что представители актрисы и студии Sony уже ведут переговоры. Напомним, ранее Том Харди пустил слух, что во второй части «Венома» зрители могут увидеть Человека-Паука. В комиксах эти персонажи нередко конфликтовали.

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Звезда «Пиратов Карибского моря» может сыграть в сиквеле «Венома»
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