В Китае запретили прокат «Однажды в… Голливуде» из-за сцены с Брюсом Ли

Семью легендарного актера возмутила несерьезность, с которой он был представлен Квентином Тарантино.

Китай ранее остался без «Южного парка», а теперь в нем еще временно отменили показ картины Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Причиной стало то, что в данном фильме режиссер комично, как считают родственники, показал китайскую кинозвезду Брюса Ли. Кто из зрителей смотрел это творение, помнит, что знаменитый постановщик боевых сцен, по сюжету, откровенно хвастается перед каскадерами своими боевыми навыками. Герой Брэда Питта высмеивает звезду, и у них происходит дружеский спарринг, в результате которого становится ясно, что Ли не так уж и крут.

Как сообщает издание Variety, дочь легендарного бойца подала жалобу в Национальное управление кинематографии Китая. Женщина считает, что негоже показывать ее отца — героя многих китайцев, который к тому же был философом, — в таком комичном аспекте. Фильм должен был выйти в Поднебесной 25 октября, но теперь процесс его выпуска приостановлен. Грубо говоря, Квентину Тарантино придется вырезать сцену с Брюсом Ли, либо кардинально изменить ее, чтобы собрать китайскую кассу.

Напомним, Брюс Ли умер в 1973 году в возрасте 32 лет. Актер якобы принял таблетку от головной боли, которая вызвала отек мозга. Многие поклонники считали, что его отравили. Он снялся всего в шести фильмах, но стал культовой звездой кино на все времена.

А вам сцена с Брюсом Ли показалась оскорбительной для легендарного актера?