Звезда «Молодежки» Макар Запорожский стал продюсером

Драма Дарьи Шумаковой рассказывает о мальчике, который ждет с войны отца. У них будет всего три дня, чтобы заново познакомиться, ведь ребенок совсем не помнит папу. Съемки картины проходили в Армении.
На московскую премьеру в Дом кино пришли Агния Кузнецова, Сергей Комаров, Ольга Жук, Александр Котт, Наталья Лесниковская, актриса и певица Анна Зайцева (Лореанна), топ-модель Наталья Булычёва и многие другие. Картину представили режиссер Дарья Шумакова, продюсеры Беник Аракелян, Анна Гаспарян и Макар Запорожский.
Знаменитый актер впервые попробовал себя в роли продюсера. Поддержать его пришли отец, заслуженный артист Московского академического театра имени Маяковского Виктор Запорожский, мама и брат, актер Кирилл Запорожский.
Фильм уже успел поучаствовать в нескольких фестивалях —NYC Independed Film Festival, «Дух огня», смотре «Золотой абрикос» в Армении и других. Прокат картины начнется 24 октября.