Звезда «Молодежки» Макар Запорожский стал продюсером

В Москве прошла премьера фильма «Я вернусь». Картина стала первым продюсерским проектом Макара Запорожского, известного по ролям в сериалах «Молодежка» и «Метод».

Драма Дарьи Шумаковой рассказывает о мальчике, который ждет с войны отца. У них будет всего три дня, чтобы заново познакомиться, ведь ребенок совсем не помнит папу. Съемки картины проходили в Армении.

На московскую премьеру в Дом кино пришли Агния Кузнецова, Сергей Комаров, Ольга Жук, Александр Котт, Наталья Лесниковская, актриса и певица Анна Зайцева (Лореанна), топ-модель Наталья Булычёва и многие другие. Картину представили режиссер Дарья Шумакова, продюсеры Беник Аракелян, Анна Гаспарян и Макар Запорожский.

Знаменитый актер впервые попробовал себя в роли продюсера. Поддержать его пришли отец, заслуженный артист Московского академического театра имени Маяковского Виктор Запорожский, мама и брат, актер Кирилл Запорожский.

Фильм уже успел поучаствовать в нескольких фестивалях —NYC Independed Film Festival, «Дух огня», смотре «Золотой абрикос» в Армении и других. Прокат картины начнется 24 октября.