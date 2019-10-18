КИНО

Звезда «Молодежки» Макар Запорожский стал продюсером

В Москве прошла премьера фильма «Я вернусь». Картина стала первым продюсерским проектом Макара Запорожского, известного по ролям в сериалах «Молодежка» и «Метод».

Звезда «Молодежки» Макар Запорожский стал продюсером
Макар Запорожский с родителями. Фото: Игорь Харитонов

Драма Дарьи Шумаковой рассказывает о мальчике, который ждет с войны отца. У них будет всего три дня, чтобы заново познакомиться, ведь ребенок совсем не помнит папу. Съемки картины проходили в Армении. 

На московскую премьеру в Дом кино пришли Агния Кузнецова, Сергей Комаров, Ольга Жук, Александр Котт, Наталья Лесниковская, актриса и певица Анна Зайцева (Лореанна), топ-модель Наталья Булычёва и многие другие. Картину представили режиссер Дарья Шумакова, продюсеры Беник Аракелян, Анна Гаспарян и Макар Запорожский. 

Актриса Наталья Лесниковская и актриса певица Анна Зайцева (Лореанна)
Актриса Наталья Лесниковская и актриса, певица Анна Зайцева (Лореанна). Фото: Павел Косолапов

Знаменитый актер впервые попробовал себя в роли продюсера. Поддержать его пришли отец, заслуженный артист Московского академического театра имени Маяковского Виктор Запорожский, мама и брат, актер Кирилл Запорожский. 

Макар Запорожский на премьере фильма «Я вернусь» (2018). Фото: Игорь Харитонов
Макар Запорожский на премьере фильма «Я вернусь» (2018) с братом. Фото: Игорь Харитонов

Фильм уже успел поучаствовать в нескольких фестивалях —NYC Independed Film Festival, «Дух огня», смотре «Золотой абрикос» в Армении и других. Прокат картины начнется 24 октября. 

Агния Кузнецова
Агния Кузнецова скоро станет мамой. Фото: Игорь Харитонов
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«Молодежка»Агния КузнецовакиноМакар ЗапорожскийПремьерафильм
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Звезда «Молодежки» Макар Запорожский стал продюсером
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