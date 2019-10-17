КИНО

Режиссер «Последнего богатыря» раскрыл детали съемок продолжения фильма

Дмитрий Дьяченко в беседе с корреспондентом Тeleprogramma.pro заметил, что в настоящий момент снимает сразу две картины.

Режиссер «Последнего богатыря» раскрыл детали съемок продолжения фильма
Кадр из фильма «Послений богатырь» (2017)

Режиссер рассказал, что прямо сейчас идут съемки сразу двух частей продолжения фильма «Последний богатырь». Производство картин «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь 3» проходит параллельно. Как заявил сам Дмитрий Дьяченко, команде уже удалось снять половину. 

Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

«Мы снимаем сейчас под Сочи в лесах красивых, самшитовых. Потом приедем в Москву через два дня, будем снимать там», — рассказал постановщик корреспонденту Teleprogramma.pro. 

Как отметил Дьяченко, съемки идут по плану, а фильмы выйдут на экраны в срок — в 2020 и 2021 годах. «Это сложно всегда предугадать, но я надеюсь, что все нормально», — отметил режиссер. 

Напомним, фильм «Последний богатырь» вышел на экраны в 2017 году. Картина рассказывает об обычном москвиче, который попадает в волшебную страну Белогорье, где живут герои русских сказок. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ДьяченкокиноПоследний БогатырьСочисъемкиФильм "Последний богатырь"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Режиссер «Последнего богатыря» раскрыл детали съемок продолжения фильма
Интересно?
Поделись с друзьями: