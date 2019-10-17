Режиссер «Последнего богатыря» раскрыл детали съемок продолжения фильма

Дмитрий Дьяченко в беседе с корреспондентом Тeleprogramma.pro заметил, что в настоящий момент снимает сразу две картины.

Режиссер рассказал, что прямо сейчас идут съемки сразу двух частей продолжения фильма «Последний богатырь». Производство картин «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь 3» проходит параллельно. Как заявил сам Дмитрий Дьяченко, команде уже удалось снять половину.

«Мы снимаем сейчас под Сочи в лесах красивых, самшитовых. Потом приедем в Москву через два дня, будем снимать там», — рассказал постановщик корреспонденту Teleprogramma.pro.

Как отметил Дьяченко, съемки идут по плану, а фильмы выйдут на экраны в срок — в 2020 и 2021 годах. «Это сложно всегда предугадать, но я надеюсь, что все нормально», — отметил режиссер.

Напомним, фильм «Последний богатырь» вышел на экраны в 2017 году. Картина рассказывает об обычном москвиче, который попадает в волшебную страну Белогорье, где живут герои русских сказок.