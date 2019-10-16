В Сети появился трейлер фильма «Лед-2» с Петровым и Тарасовой

После сдержанного успеха мелодрамы «Лед» в 2018 году создатели картины сняли вторую часть. 16 октября в Сети появился трейлер фильма «Лед 2» с Александром Петровым в главной роли.

Первая часть, напомним, рассказала о способной фигуристке, которая получила травму из-за своего партнера. Карьера девушки могла пойти под откос, но в ее жизни появился парень-хоккеист, любовь которого вернула красавицу на лед.

Второй фильм, судя по трейлеру, начнется с того, что влюбленные поженились, и у них родилась дочка. Родители мечтают о том, что она тоже встанет на коньки, но с главной героиней случается беда и хоккеисту приходится растить ребенка в одиночку.

Известно, что романтическая картина сменила режиссера — вторую часть снял Жора Крыжовников. Фильм выйдет в прокат в День влюбленных — 14 февраля 2020 года.

Пойдете на эту премьеру в кино?