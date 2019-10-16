Роднянский вступил в спор со Скорсезе из-за фильмов Marvel

Известный продюсер понимает негодование коллеги, но призвал не ровнять все фильмы под одну гребенку.

В начале октября известный американский режиссер Мартин Скорсезе в пух и прах раскритиковал фильмы киновселенной Marvel. Мэтр заявил, что эти картины трудно отнести к искусству кинематографа, они, скорее, — аттракционы по выкачиванию денег из зрителей. Многие коллеги именитого киношника высказались в ответ. Их ряды пополнил и известный российский продюсер Александр Роднянский, член Американской киноакадемии.

Он признался, что очень хорошо понимает слова Скорсезе, для которого кинематограф — это, прежде всего, содержательное, психологическое высказывание о людях и времени. Однако, мнение Мартина явно раздражает молодую аудиторию. Роднянский отметил, что если создатели картин просят зрителей уважительно относится к их работе, то и самим режиссерам стоит с уважением относится к выбору зрителей.

«Да, для «старой гвардии» аттракционное кино из вселенных Marvel и DC может казаться пустым. Но есть нюанс, — пишет Александр Ефимович в Instagram. — «Фильмы Marvel и DC» — понятие слишком общее. Они ведь включают в себя не только «конвейерные» картины, но и выдающиеся жанровые работы, как «Тор: Рагнарёк» и «Стражи Галактики» или мощнейшие художественные высказывания, как «Темный рыцарь» Нолана и «Джокер» Филипса».

Напомним, 58-летний Александр Роднянский спродюсировал такие фильмы, как «9 рота», «Обитаемый остров», «Мачете убивает», «Левиафан» и многие другие.

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