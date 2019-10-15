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Звезда «Фантастических тварей» покорит небо на воздушном шаре

Эдди Редмэйн сыграл главную роль в фильме «Аэронавты».

Звезда «Фантастических тварей» покорит небо на воздушном шаре
«Аэронавты». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

5 декабря на экраны кинотеатров выйдет приключенческий фильм «Аэронавты». Главные роли в нем исполнили звезда «Фантастических тварей» Эдди Редмэйн и не менее известная английская актриса Фелисити Джонс. Они сыграют пару, которая увлечена полетами на воздушных шарах. Мужчина и женщина взлетят так высоко, что подвергнут свои жизни опасности.

Картина основана на реальных событиях. 5 сентября 1862 года британцы Джеймс Глейшер и Генри Коксвелл побили мировой рекорд высоты полета на воздушном шаре, поднявшись примерно на 11 887 метров над уровнем моря. В фильме Коксвелла заменили на вымышленную даму, которая стала собирательным образом. Создатели ленты вдохновлялись реально существовавшими женщинами-аэронавтами Софи Бланшар и Маргарет Грэм.

Режиссером картины выступил Том Харпер, снявший британский сериал «Война и мир» и несколько серий шоу «Отбросы».

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«Аэронавты»воздушный шарновый трейлерновый фильмЭдди Редмэйн
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Звезда «Фантастических тварей» покорит небо на воздушном шаре
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