КИНО

Студия Disney выпустила трехчасовой трейлер своих премьер

Американские киношники готовятся к запуску потокового сервиса Disney+.

Студия Disney выпустила трехчасовой трейлер своих премьер
Супергерои и джедаи уже давно «под крылом» Микки Мауса. Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com

12 ноября в США будет запущен сервис потокового вещания Disney+. К этой дате известная студия опубликовала на YouTube 3-часовое видео с кадрами из всех фильмов и мультфильмов, которые «перекочуют» на этот канал. Начиная от «Белоснежки и семь гномов» 1937 года и заканчивая многообещающим сериалом «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн», который Disney готовит как раз к старту нового сервиса.

Disney+ станет площадкой распространения контента не только своей мультипликационной классики, но также современных работ студии Pixar, релизов киновселенных Marvel и Star Wars, а также и канала National Geographic. Уже известно, что подписка на сервис в Америке будет стоить 6,99 доллара в месяц. В российской валюте это будет, примерно, 450 рублей.

Ранее сообщалось, что на Disney+ перезапустят кинофраншизу Assassin’s Creed, покажут приквел о Дарте Вейдере и отдельный фильм о фее-крестной из истории о Золушке.

А вы подпишитесь на этот сервис, когда он станет доступен в России?

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«Звёздные Войны»«Канал Disney»DisneyMarvelWalt Disney Studiosмультфильмысупергерои
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Студия Disney выпустила трехчасовой трейлер своих премьер
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