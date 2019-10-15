Студия Disney выпустила трехчасовой трейлер своих премьер

12 ноября в США будет запущен сервис потокового вещания Disney+. К этой дате известная студия опубликовала на YouTube 3-часовое видео с кадрами из всех фильмов и мультфильмов, которые «перекочуют» на этот канал. Начиная от «Белоснежки и семь гномов» 1937 года и заканчивая многообещающим сериалом «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн», который Disney готовит как раз к старту нового сервиса.

Disney+ станет площадкой распространения контента не только своей мультипликационной классики, но также современных работ студии Pixar, релизов киновселенных Marvel и Star Wars, а также и канала National Geographic. Уже известно, что подписка на сервис в Америке будет стоить 6,99 доллара в месяц. В российской валюте это будет, примерно, 450 рублей.

Ранее сообщалось, что на Disney+ перезапустят кинофраншизу Assassin’s Creed, покажут приквел о Дарте Вейдере и отдельный фильм о фее-крестной из истории о Золушке.

А вы подпишитесь на этот сервис, когда он станет доступен в России?