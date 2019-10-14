Назван самый теплый фильм этой осени

Это история о трёх друзьях, решивших покататься на серфе в Мексике. Все как полагается — океан, девушки и золотой песок. История не предвещает неожиданностей. Но не для наших героев, которые первым делом как следует отметили свой приезд.

С трудом проснувшись наутро, парни обнаруживают себя посреди пляжа, они в замешательстве – не помнят, что же произошло накануне. Но вскоре появляются люди, которые освежают им память. Оказывается, прошлой ночью парни страшно навредили международному криминальному авторитету Хуану, который по какой-то причине хочет их убить.

Скрываясь от преследования, без денег и документов, они находят спасение — переодеваются в девушек и участвуют в женском турнире по сёрфингу. Победа поможет выиграть сто тысяч долларов и выбраться из страны. Но они еще не знают, что их неидеальному плану помешают любовь, секретные спецслужбы, мафия и даже бойцовые петухи.

Рады представить вам эксклюзивный фрагмент из фильма.