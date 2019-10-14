КИНО

«Джокер» вторые выходные подряд возглавляет российский прокат

Картина собрала в отечественных кинотеатрах уже больше миллиарда рублей.

«Джокер» вторые выходные подряд возглавляет российский прокат
«Джокер». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом второй уикенд подряд возглавляет российский прокат. По данным сайта Kinobusiness.com, с 10 по 13 октября картина собрала в отечественных кинотеатрах 419,5 миллиона рублей, обогнав мультфильм «Эверест», боевик «Гемини» с Уиллом Смитом и другие премьеры. Всего в России и странах СНГ история криминального клоуна заработала на данный момент 1,32 миллиарда рублей.

Добавим, что при бюджете в 55 миллионов долларов картина уже окупила себя в десять раз.

Напомним, фильм рассказывает историю происхождения одного из главных злодеев комиксов DC. Привычного нам героя в нем нет, есть только душевнобольной комик с искалеченной судьбой, который упорно цепляется за жизнь в жестоком мире. В конце концов клоун перестает пытаться быть понятым и принятым обществом и становится на путь убийств, поднимая за собой огромную протестную волну из нижних социальных слоев. Создатели картины ранее заявляли, что у нее не будет продолжения и пересечения с другими фильмами по вселенной DC — это самостоятельная, завершенная и печальная история.

А вы сходили бы на «Джокера» во второй раз?

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«Джокер» вторые выходные подряд возглавляет российский прокат
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