Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Стало понятно, чем новая картина будет отличаться от классического варианта с Эдди Мерфи в главной роли.

В Сети опубликован трейлер фильма «Путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Как уже сообщалось, Железный человек снимется в образе, в котором в свое время блистал комик Эдди Мерфи, и далеко не всем поклонникам американского кино пришлась по душе эта замена.

Однако трейлер показал, что старый и новый фильмы будут отличаться не только цветом кожи доктора, говорящего с животными. Зрителей ждет принципиально новая история. В прежней картине Эдди Мерфи играл рядового ветеринара, работающего в американском городе. Сюжет строился только вокруг главного героя, открывшего в себе сверхспособность и научившегося жить с ней в своей обычной жизни. В фильме с Дауни-младшим всё по другому. Судя по трейлеру, зрителей ждет сказочное приключение, с пиратами, замками и поиском сокровищ. Еще одно принципиальное отличие — животные нарисованы на компьютере, как в новом «Короле Льве». Их движения и мимику вряд ли бы «сыграли» настоящие звери.

Напомним, в России фильм выйдет в прокат зимой. По одной версии 20 января, по другой — 20 февраля 2020 года.

Пойдете на эту премьеру в кино?