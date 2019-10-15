Детский психолог о «Малефисенте-2»: «После просмотра задайте ребенку вопросы о добре и зле»

На этой неделе в российский прокат выходит вторая часть голливудской сказки, возрастной ценз которой «6+». При этом на экране кипят самые настоящие страсти. Стоит ли показывать такое детям?

По словам знаменитой актрисы Мишель Пфайффер, снявшейся во второй части «Малефисенты», в фильме нет однозначно хороших и однозначно плохих персонажей. В принципе, в русских сказках та же история: Баба-Яга одних жарит в печи, а другим дает волшебный клубочек или живую и мертвую воды. Что это: подготовка ребенка ко взрослой жизни?

Портала Teleprogramma.pro задал этот вопрос практикующему детскому и семейному психологу Нине Хомерики. Правильно ли именно так подавать реальность детям с точки зрения детской психологии? Или все-таки нужны более однозначные персонажи, чтобы ребенок учился распознавать добро и зло?

«Почти всегда детские сказки предлагают ситуации с моральным выбором, благодаря чему ребенок начинает различать добро и зло – плохие поступки совершают плохие герои, а хорошие герои совершают добрые поступки. Когда в сказках сталкиваются добро и зло – это даёт возможность ребёнку осмыслить происходящее и развивать внутренние качества для решения неоднозначных ситуаций, строит внутренние модели внешнего мира. Дети так и воспринимают персонажей – как хорошие или плохие: так, волк из «Ну, погоди» для детей – плохой и злой, и только уже в более старшем возрасте становится доступно новое осмысление и новое измерение, где тот же волк вызывает сочувствие, — ответила специалист. В целом, если посмотреть на сказки более широко и попробовать заглянуть вглубь за сказочные сюжеты, то можно сказать, что каждая сказка в символическом виде говорит о тех или иных архетипических внутренних конфликтах. Многих родителей сегодня пугают жестокость сказочных сюжетов и некоторые родители даже выбирают избегать знакомить детей с, казалось бы, классическими сказками. Однако, фантазии, основанные на сказочных сюжетах, являются очень важной частью внутреннего мира детей. В сказках инсценируются основные страхи маленького ребёнка, и у него появляется возможность их осмыслить и преодолеть. Попытка «уберечь» ребёнка от всего дурного и жестокого может привести лишь к тому, что ребёнок учится прятать свою тревогу и подсознательные переживания».

Понятно, что в современном мире ребенка невозможно полностью оградить от телевизионного контента. Как обратить телевизор на пользу?

«Первое правило – важно соблюдать нормы времени, отведённые для просмотра любого медиаконтента согласна возрасту. Второе — очень важно, чтобы взрослый после домашнего просмотра фильма или посещения кинотеатра, обсуждал с ребенком материал – будь то фильм, сказка или мультфильм. И в этом обсуждении было бы здорово задавать ребенку вопросы, а не предлагать ему своё видение или готовые ответы. Например, что он думает, как он относится к тому или иному повороту событий, на чьем месте он хотел бы оказаться, каким персонажем он бы хотел быть… Правильно поставленные вопросы заставят ребенка думать и рассуждать», — пояснила Хомерики.

Мы также поинтересовались, должен ли взрослый расставлять векторы или оставаться только наблюдателем.

«Конечно, взрослый – не только наблюдатель. Он активный участник в формировании внутреннего мира своего ребёнка. И тут нужно помнить, что это обучение происходит не только в разговорах о фильме, а в обычной жизни, на собственном примере. Когда наблюдая за своими родителям, ребёнок перенимает то или иное отношение к жизни и моральные ценности».

По словам психолога, роль родителя — лишь подсказывать и направлять, но ни в коем случае не навязывать свою точку зрения. Взрослые могут лишь научить видеть не просто красивую женщину с крыльями и рогами, а то, что скрывается за ними.

А вы поведете своего ребенка на «Малефисенту-2»? Она будет идти в российских кинотеатрах с 17 октября.