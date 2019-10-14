Дружинина объявила о завершении работы Боярского в «Гардемаринах»

Михаил Боярский закончил свою работу над фильмом «Гардемарины-4». Об этом в своем блоге объявила режиссер картины Светлана Дружинина.

Специально для нового проекта персонажа Михаила Сергеевича шевалье Де Брильи воскрешали. Режиссер не смогла оставить фильм без этого колоритного героя.

Помимо Боярского в новых «Гардемаринах» снимутся Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Анна Семенович, Михаил Мамаев, Александр Панкратов-Черный, Ольга Машная, Кристина Орбакайте и Дима Билан.

В ленте будут показаны события русско-турецкой войны 1787 года. Основные персонажи – дети гардемаринов.

Напомним, ранее мы писали о неприятной истории, в которой засветился Михаил Боярский. Актер попал в объектив камеры, когда бросил свою машину в неположенном месте, мешая участникам дорожного движения. Любимец публики яро сорвался на журналистов, которые осветили это событие. Позже его жена и провизор аптеки объяснили, что Боярскому стало плохо, и он был вынужден спешить за лекарствами. Однако обозреватель Сергей Минаев после этого объяснения высказал недоумение – почему актер сразу не рассказал эту историю журналистам и вместо этого стал атаковать их.