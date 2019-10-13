КИНО

Советская картина «Вий» сохранила место в топ-100 лучших ужастиков

Западные обозреватели восхищаются ее спецэффектами.

Советская картина «Вий» сохранила место в топ-100 лучших ужастиков
«Вий» 1967 года. Фото: стоп-кадр из фильма.

Советский фильм «Вий» 1967 года снова занял свое 89-е место в списке ста лучших фильмов ужасов, которых ежегодно составляет кинопортал IndieWire.

Западные обозреватели пишут, что это был один из немногих ужастиков, снятых в России в советское время, и является захватывающим примером кинопроизводства «за железным занавесом».

«Ужасы, с которыми герои сталкиваются в течение трех ночей, могут соперничать с некоторыми из лучших монстров Гильермо дель Торо: гоблины с тающей плотью, острыми демонами и зазубренными скелетами, руками, пробивающимися сквозь стены церкви, и духом молодой ведьмы, одетой в белом платье, с кровавыми слезами на глазах», — описывают фильм на западном сайте.

Напомним, что «Вий» был снят по одноименному рассказу Николая Гоголя режиссерами Константином Ершовым и Георгием Кропачевым.

Добавим, что на первом месте списка оказался фильм «Сияние» Стэнли Кубрика, снятый по роману Стивена Кинга.

А вы считаете советскую картину «Вий» одним из лучших хорроров в мире?

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Советская картина «Вий» сохранила место в топ-100 лучших ужастиков
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