КИНО

Роберт Дауни младший сменил Эдди Мерфи в роли доктора Дулиттла

В 2020 году на экраны выйдет продолжение истории говорящего с животными врача с белым актером.

Роберт Дауни младший сменил Эдди Мерфи в роли доктора Дулиттла
Роберт Дауни младший сменил роль Железного человека на веселого ветеринара. Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com

Отстрелявшийся за Железного человека актер Роберт Дауни младший взялся за новый крупный проект. С ним в главной роли перезапущена история доктора Дулиттла — ветеринара, умеющего разговаривать с животными, которого когда-то бесподобно сыграл комик Эдди Мерфи.

Звезда «Мстителей» опубликовал в Instagram постер фильма «Путешествие Доктора Дулиттла», который выйдет в России 20 января 2020 года, и анонсировал скорый выход трейлера этой картины. На постере изображен сам актер, ассоциирующийся с Тони Старком, и множество зверей вокруг. Собаку в этом фильме, кстати, озвучит Том Холланд, играющий Человека-паука в киновселенной Marvel, так что мы снова увидим трогательный дуэт этих двух актеров на экране. Также в картине задействованы Антонио Бандерас, Селена Гомес и Эмма Томпсон.

И хотя после кинокомиксов у Дауни огромная армия фанатов, его подписчики далеко не с распростертыми объятиями приняли новость о новой роли. Для многих имя доктора Дулиттла навсегда будет связано с образом Эдди Мерфи, о чем поклонники Роберта пишут в комментариях под его постом.

«Путешествие Доктора Дулиттла»
Не все поклонники Дауни младшего рады тому, что он заменил Эдди Мерфи. Фото: instagram.com/robertdowneyjr/

А вас устраивает, что доктор Дулиттл обрел новое «лицо»?

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Тэги:

животныекомедияновый фильмРоберт Дауни-младшийЭдди Мерфи
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Роберт Дауни младший сменил Эдди Мерфи в роли доктора Дулиттла
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