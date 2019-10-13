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Выставили на продажу остров, где снимали «Пиратов Карибского моря» и «Казино «Рояль»

Эту недвижимость оценили в 69 миллионов фунтов стерлингов.

Выставили на продажу остров, где снимали «Пиратов Карибского моря» и «Казино «Рояль»
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011)

Небольшой остров на Багамах, где снимали сразу два популярных фильма, – «Пираты Карибского моря» с Джонни Деппом и «Казино «Рояль» с Дэниэлом Крэйгом – выставили на продажу. Стоимость такой недвижимость, мягко говоря, кусается – ее оценили в 69 миллионов фунтов стерлингов.

Видимо, цена столь высока не только из-за «звездного прошлого» острова – у него белоснежные пляжи, множество пальм, а на его территории сразу пять домов, которые полностью обставлены. Более того, у владельца острова будут известные соседи. По иронии судьбы, один из них – исполнитель роли пирата Джека Воробья Джонни Депп. Его личный остров располагается неподалеку от этого, пишет интернет-издание Mirror.

Остров находится примерно в четырех сотнях километрах от Майами и до него лучше добираться на личном самолете.

Напомним, в будущем году зрители познакомятся уже с 25-м фильмом о Джеймсе Бонде. Новая картина называется «Не время умирать». В Сети уже появился первый постер с Дэниэлом Крэйгом.

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Тэги:

Джонни ДеппДэниел КрейгКазино РояльОстровПираты Карибского моря
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Выставили на продажу остров, где снимали «Пиратов Карибского моря» и «Казино «Рояль»
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