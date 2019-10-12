КИНО

В Сети появились первые кадры со съемок нового «Отряда самоубийц»

Фото сделаны в городе Атланта.

В Сети появились первые кадры со съемок нового «Отряда самоубийц»
Кадр из фильма «Отряд самоубийц» (2016)

Летом 2021 года поклонники супергеройского кино познакомятся с картиной «Отряд самоубийц» студии DC, перезапуском одноименного фильма, вышедшего в 2016-м. Режиссер и сценаристы ленты – Джеймс Ганн, известный по франшизе «Стражи галактики».

Недавно в Сети появились кадры со съемок блокбастера. Они сделаны в городе Атланта (штат Джорджия). На снимках изображены актеры в ярких костюмах. Фото помогли фанатам понять, как Джеймс Ганн распределил между артистами роли. К примеру, капитана Бумеранг играет Джей Кортни, Майкл Рукер перевоплотится в Саванта, а Натан Филлион примерил костюм Arm-Fall-Off-Boy.

Напомним, недавно киностудия DC представила фильм «Джокер», который в начале октября вышел в широкий прокат в России. Только в РФ создатели картины заработали на ленте более одного миллиарда рублей. Еще до широкого проката многочисленные критики не раз хвалили «Джокера», где главного антагониста Бэтмена сыграл американский актер Хоакин Феникс. Фильм получил главную награду минувшего Венецианского кинофестиваля.

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Тэги:

MarvelДжеймс ГаннОтряд самоубийцОтряд самоубийц 2Стражи Галактикиуникальные кадры
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В Сети появились первые кадры со съемок нового «Отряда самоубийц»
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