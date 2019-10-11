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Софья Эрнст впервые за долгое время поделилась кадром со съемок

Супруга Константина Эрнста играет главную роль в проекте «Угрюм-река».

Софья Эрнст впервые за долгое время поделилась кадром со съемок
Софья Эрнст поделилась кадром со съемок "Угрюм-реки" ФОТО: https://www.instagram.com/sofyapavlovna/

Софья Эрнст занята на съемках новой экранизации романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». Недавно 31-летняя супруга Константина Эрнста поделилась кадрами со съемочной площадки.

«Машина времени? Я в ней работаю!)))», — подписала она снимок, опубликованный в Instagram.

Молодая актриса играет главную роль — ее героиня Нина Куприянова. Пока подробностей о текущей работе мало, но Софья пообещала  совсем скоро поделиться трейлером.

«А вы видели трейлер? Если нет, то я скоро поделюсь», — радует подписчиков актриса.

Судя по геолокации, которая отмечена на фото, съемки ведутся в Суздале.

За плечами Софьи Эрнст уже много ролей в самых различных фильмах, она достаточно популярна у режиссеров. Ее можно увидеть в «Содержанках», «Снах Иосифа», «Таинственной страсти» и других картинах. Помимо этого актриса играет в театре.

Произведение «Угрюм-река» впервые было экранизировано в 1968 году Ярополком Лапшиным, теперь за работу взялся режиссер Юрий Мороз. Ему предстоит изложить события времен золотой лихорадки в Сибири в шестнадцати сериях.

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Софья Эрнст впервые за долгое время поделилась кадром со съемок
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