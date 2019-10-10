«Джокер» вошел в десятку лучших фильмов по версии IMDb

Самый крупный в мире ресурс, посвященный кинематографу, IMDb регулярно обновляет свой список лучших фильмов всех времен. Всего в рейтинге всегда размещается 250 картин. На этот раз в первую десятку вошел новый фильм Тодда Филлипса «Джокер». Лента заняла в чарте 10 позицию.

Тем не менее, большая часть списка почти всегда остается неизменной. Три первые строчки сейчас занимают «Побег из Шоушенка» и два фильма из трилогии «Крестный отец». В первой десятке оказались также картины «Криминальное чтиво», «Властелин колец», «Список Шиндлера».

Картина Филлипса принесла ее создателю Тодду Филлипсу «Золотого льва» — главную награду Венецианского кинофестиваля. Перед показом фильма в США полиция сделала ряд предупреждений и усилила охрану. А во время демонстрации картины в кинотеатрах американских городов были зафиксированы случаи неадекватного поведения некоторых зрителей.

В России «Джокер» стал самым популярным в первые же дни проката.