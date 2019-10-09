Джордж Мартин может получить Нобелевскую премию по литературе

Уже 10 октября назовут имя обладателя Нобелевской премии по литературе. По традиции Шведская академия не озвучивает тех, кто может получить престижную награду. Однако у букмекеров уже есть свои версии: в сети доступен предполагаемый список претендентов.

Такая информация появилась на букмекерском сайте Nicer Odds. По его версии, среди потенциальных обладателей Нобелевской премии создатель культовой серии романов «Песнь льда и пламени» Джордж Р.Р. Мартин. Именно по этому произведению сняли сериал «Игра престолов». Но имя американского писателя находится лишь в конце списка, его шансы на победу оценивают как минимальные.

По информации названного сайта, первыми в том списке стоят канадская поэтесса Анн Карсон, писательница Мариз Конде из Гваделупы и канадская писательница Маргарет Этвуд (по ее книге «Записки служанки» создали не менее популярный сериал «Рассказ служанки»).

Напомним, минувшей весной зрители познакомились с финальным сезоном «Игры престолов». Последние эпизоды истории о противостоянии пяти королей разочаровали многих поклонников сериала, после чего появилась даже петиция, где фанаты требовали переснять последние серии.

Создатели «Игры престолов» спокойно отреагировали на критику. Более того, недавно финальной сезон сериала, несмотря на нарекания, получил премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».