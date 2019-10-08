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Светлана Сурганова снялась в клипе с мамой

В новом видео «Сургановой и оркестра» сыграли ее друзья и мама Лия Давыдовна.

Светлана Сурганова снялась в клипе с мамой
Светлана Сурганова с мамой Лией Давыдовной

Певица Светлана Сурганова выпустила клип на новую песню «Мир — лабиринт». Вместе с режиссером Марией Смелковой певица решила не снимать историю со сложным сценарием. В кадре поочередно появляются лица людей. Все — участники коллектива «Сурганова и оркестр» и их родственники и друзья. 

Так, в клипе снялись гитарист Валерий Тхай с дочерью и внучкой, клавишник Никита Межевич с женой и другие музыканты и их близкие. Но одним из главных действующих лиц видео стала мама Светланы Лия Давыдовна. Женщину пришлось уговаривать сниматься — ее смущало то, что она не актриса. Но долгие уговоры помогли — и теперь маму Сургановой можно видеть в новом клипе. 

Светлана Сурганова с мамой Лией Давыдовной
Светлана Сурганова с мамой Лией Давыдовной

Сама певица рассказала про клип так: «Это такой посыл позитива, улыбок и смелости. И напоминание о том, что жизнь — это то, что здесь и прямо сейчас. И не надо бояться проявлять свои чувства, особенно искренние, свои влюбленности или очарованность кем-то или чем-то. Мир-лабиринт, если ты любишь и ничего не боишься, он обязательно вырулит к твоей мечте». 

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Светлана Сурганова снялась в клипе с мамой
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