Светлана Сурганова снялась в клипе с мамой

Певица Светлана Сурганова выпустила клип на новую песню «Мир — лабиринт». Вместе с режиссером Марией Смелковой певица решила не снимать историю со сложным сценарием. В кадре поочередно появляются лица людей. Все — участники коллектива «Сурганова и оркестр» и их родственники и друзья.

Так, в клипе снялись гитарист Валерий Тхай с дочерью и внучкой, клавишник Никита Межевич с женой и другие музыканты и их близкие. Но одним из главных действующих лиц видео стала мама Светланы Лия Давыдовна. Женщину пришлось уговаривать сниматься — ее смущало то, что она не актриса. Но долгие уговоры помогли — и теперь маму Сургановой можно видеть в новом клипе.

Сама певица рассказала про клип так: «Это такой посыл позитива, улыбок и смелости. И напоминание о том, что жизнь — это то, что здесь и прямо сейчас. И не надо бояться проявлять свои чувства, особенно искренние, свои влюбленности или очарованность кем-то или чем-то. Мир-лабиринт, если ты любишь и ничего не боишься, он обязательно вырулит к твоей мечте».