Как «Джокер»: 8 культовых фильмов про психов

Раздвоение личности, психопатия, социопатия, шизофрения – это далеко не полный перечень того, что может случиться с человеком, мозг которого дал сбой в работе. 10 октября, во Всемирный день психического здоровья, портал Teleprogramma.pro вспоминает лучшие фильмы на эту тему.

Совсем недавно в широкий прокат вышел фильм Тодда Филлипса «Джокер». В нем рассказывается история о том, как обычный неудачник под давлением внешних обстоятельств превращается в загнанную в угол бешеную лисицу.

Правда психиатрии же состоит в том, что чаще всего для превращения человека из среднестатистического обывателя в психопата, садиста или маньяка не требуется никакого спускового механизма. Что-то в мозгу ломается, и вот ты уже гоняешь по отделению с сачком для ловли драконов.

Конечно, изменению сознания способствуют и внешние факторы, но окружающие их обычно не замечают. А потому всякий раз, когда вместо друга или родственника перед вами оказывается незнакомец с бензопилой наперевес – это пугает. Человек вроде тот же, а начинка другая.

«Бойцовский клуб», 1999

Иногда, чтобы получилось что-нибудь гениальное, достаточно получить хорошую взбучку. Так произошло с Чаком Палаником, который на ровном месте оказался избит. Писатель попросил отдыхающую по соседству компанию сделать потише звук их радиоприемника. Достоверно неизвестно, не тех попросил или не тем тоном, но факт остается фактом. После того, как отдых Чака прервался столь брутальным образом, у него родилась идея «Бойцовского клуба», а мы получили отменную книгу и кино с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном.

«Черный лебедь», 2010

Столько красивых женщин в одном пространстве – уже только из-за этого нужно посмотреть картину. А перипетии сюжета, когда Натали Портман на глазах у изумленного зрителя сходит с ума, и вовсе делают картину обязательной к просмотру.

«Враг», 2013

Осознать, что двойник – это нормально и не занервничать можно только если перед тобой зеркало. Ну, или близнец, о котором ты знаешь. Из привычной рутины преподавателя истории вырвал обычный просмотр фильма, взятого в конторе видеопроката. В кино появляется персонаж, который до жути похож на героя Джейка Джилленхола. Сразу скажем, искать этого человека главному герою не стоило.

«Остров проклятых», 2010

Леонардо Ди Каприо в строгом костюме и шляпе в тон сначала смотрится даже гротескно, но потом привыкаешь. Инспектор приезжает на остров, где в условиях психушки содержится куча народа. Инспектору предстоит расследование загадочной смерти одной из пациенток. Или не смерти, а исчезновения? Или не пациентки, а галлюцинации? Или не инспектору, а…? Фильм из серии «все не то, чем кажется». Ну, и Лео великолепен.

«Тайное окно», 2004

Красавчик Джонни в драном халате являет собой писателя, у которого не складывается ничего. Ни личная жизнь, ни содружество с музами. А тут еще нежданчик: на пороге объявляется некто, требующий признать факт плагиата. Фильм долго раскачивается, но потом жуткие события держат в напряжении до самого конца. И каков будет этот конец – неясно: все-таки Стивен Кинг — мастер интриги.

«Сердце ангела», 1987

Некий музыкант исчез из поля зрения своих знакомых после того, как побывал в психушке. Частный детектив Гарри Энджел (Микки Рурк), как водится, пытается с серьезным лицом разыскать пропажу. И вроде бы Гарри на шаг впереди собственных соперников, но все, с кем он успел поговорить, погибают. Создатели и зрители обещают, что развязка будет разве что к заключительным титрам.

«Бобер», 2011

Любят в Америках животных. То Билл Мюррей давление снимет своим сурком, теперь вот у Мела Гибсона завелась зверушка. Правда, зверушкой оказалась сшитая на руку кукла. Но вот что эта кукла сделает со своим носителем? Придется посмотреть, чтобы осознать всю опасность натянутых сов на глобус.

«Игры разума», 2001

История страшна тем, что основана на реальной жизни реального человека. Вот так живешь себе Нобелевским лауреатом и не подозреваешь, что половина жизни у тебя ненастоящая. Джон Форбс Нэш в исполнении Рассела Кроу страдал слуховыми галлюцинациями, его герою в фильме для зрелищности добавили еще и визуальные. Получилась такая адская смесь, что к концу картины невольно начинаешь задумываться: а я-то сам нормален???

Фильмов о психическом нездоровье великое множество. Может быть, среди них у вас есть свой фаворит?