Амаяк Акопян о фильмах «Оно» и «Джокер»: «Творить зло в маске клоуна нечестно!»

В прокат вышли «Оно» и «Джокер» - громкие премьеры и самые кассовые фильмы, в которых главной злой силой выступают клоуны.

Клоунов начинают бояться дети. Да и взрослые порой вздрагивают, неожиданно увидев клоунскую маску.

Мы решили спросить у самых известных артистов – цирковых и тех, кто связан с клоунадой – как они относятся к тому, что образ безобидного весельчака, забавного комедианта постепенно приобретает в массовом сознании зловещие черты?

Амаяк Акопян: «Я против того, чтобы в жанре клоунады присутствовал черный юмор»

Известный иллюзионист Амаяк Акопян признался, что вообще не приемлет черного юмора в жанре клоунады:

«Я же не знаю концепции режиссеров – какую цель они преследовали… Мне надо посмотреть эти фильмы, чтобы определиться с ответом. А вообще-то я категорически против того, чтобы в жанре клоунады присутствовал черный юмор. Я как-то не очень понимаю – зачем это? По-моему, это плохо – когда веселый клоун выходит и рассказывает анекдоты в стиле черного юмора. Это неправильно. Это не должен делать клоун, это должен быть какой-то другой персонаж. Ну я не знаю – в образе Лешего, в образе какого-то злодея…».

«В нашей стране, наверное, режиссеры не позволили бы себе такого»

«Я был знаком с Олегом Поповым, с Юрием Никулиным, с другими замечательными клоунами, — признался Амаяк Арутюнович. — Для меня клоунада – это любимый жанр, высший пилотаж. Я сам всю жизнь работал в комическом ключе. Работать в жанре клоунады – это большой труд. Надо родиться великим артистом, чтобы позволить себе выходить на манеж, как Олег Попов, как Юрий Никулин, Михаил Шульгин, Андрей Николаев, Леонид Енгибаров…».

Как подчеркнул Амаяк Акопян, мы можем гордиться великими клоунами, которыми всегда была богата наша страна.

«Выйти в маске клоуна на манеж, на сцену – это большая ответственность. И в нашей стране, наверное, режиссеры бы не позволили себе такого (снять фильмы, подобные «Оно» и «Джокеру». — Прим. ред.). А вообще – почему злодей в фильме надел маску клоуна? Потому что в этой маске ему все доверяют. Ты можешь подойти беспрепятственно к ребенку в маске клоуна, и он протянет к тебе руки, потому что знает: клоун несет добро, тепло, хорошее настроение, от клоунов ждут радости».

«Это нечестно и преступно!»

«Творить зло в маске клоуна – это очень нечестно! – воскликнул в завершение беседы Акопян. — Это преступно по отношению к людям, которые привыкли видеть клоуна добрым, невзирая на его внутреннее состояние. Это запрещенный прием. Может быть, режиссер нас предупреждает о том, что зло и нечисть могут рядиться в маску доброго веселого клоуна? Нас пытаются уберечь, чтобы мы были внимательны?».

Георгий Делиев: «Комедия – это обязательно насилие»

Известный артист Георгий Делиев, создатель популярного «Маски-шоу», рассказал о своем видении клоунады.

«У меня есть представление, кто такой клоун, поскольку это моя основная профессия. Все, чем я занимаюсь – театр, кино, живопись, музыка, литература – можно объединить под таким понятием, как «клоун». Клоун – это человек, который очень философски, очень мудро рассматривает все процессы, человеческие взаимоотношения, суть человеческой души и его отношение к окружающему миру. Он помогает взрослым людям относиться к жизни, как ребенок. Дети очень глубоко и по-настоящему все воспринимают».

«Насилие должно присутствовать, иначе это не будет смешно»

«Клоун, перевоплощаясь, помогает взрослым снова стать детьми, возвращает им искренность, «настоящесть», — продолжил Георгий Делиев. — Клоунада, как и весь юмор – это всегда какой-то конфликт, это трагедия. Трагедия, как я представляю, — это вертикальная линия между небом и землей. А комедия – та же линия, только горизонтальная. Там обязательно – конфликт, обязательно – трагедия, обязательно – насилие. Оно должно присутствовать, иначе это не будет смешно».

Цель клоунады, по мнению Делиева, — освобождение от стереотипов:

«Когда мы смеемся над этими проблемами – мы смеемся над собой, мы смеемся над нашим отношением к стереотипам, к каким-то закостенелым привязанностям, которые уже не дают нам правильной картинки восприятия мира. Смеясь, мы освобождаемся от этих глупых стереотипов и становимся чище».

«Фильм ужасов – это скучно, я могу просто уснуть»

Георгий Делиев, как мы выяснили, вообще не приемлет такой жанр, как «ужасы». И не потому, что ему страшно. Артисту просто… скучно.

«Я вообще фильмы ужасов не воспринимаю. Пытался их когда-то смотреть, и с семьей мы ходили. Мне кажется, это глупо, неинтересно, для меня это пустой и скучный жанр. Я не понимаю, как можно сделать талантливое кино в жанре фильма ужасов. Если меня и затаскивали на такой фильм — я просто сидел и комментировал, и весь зал начинал со мной смеяться. Такое циничное, хулиганское поведение».

Юрий Куклачев: «Не обращайте внимания!»

Артист цирка, клоун Юрий Куклачев, прославившийся своим уникальным театром кошек, уверен: на использование образа клоуна в отрицательном ключе просто не стоит реагировать:

«Сегодня не только кино, сегодня все, что ни возьми – отклонение от нормы. Просто клоуны разыгрывают клоунаду. Зачем вы реагируете на это? Телевидение тратит время на эту ерунду… Вы не обращайте внимания».

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Зачем же люди идут смотреть эти фильмы, ведь «Оно» и «Джокер» собирают огромную кассу? – спросили мы.

«Мы живем в мире бизнеса и коммерции, — ответил Юрий Дмитриевич. — В 90-е годы выходили на сцену и ругались матом, и это считалось нормой. За это могли привлечь к ответственности раньше, а потом стало нормой. Люди делают деньги. Никакой обиды за профессию у меня нет. Я считаю, не надо даже внимания на это обращать».

А как вам кажется – почему в наше время, и без того жестокое, у людей такая тяга к фильмам ужасов и почему образ доброго милого клоуна все чаще используется для того, чтобы напугать?