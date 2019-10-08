Половина читателей Teleprogramma.pro пришла в восторг от фильма «Джокер»

Портал Teleprogramma.pro провел опрос среди читателей, понравился ли им фильм «Джокер», который так нахваливали западные критики. Ксении Собчак, как уже известно, картина не приглянулась. Однако большинство фанатов комиксов и просто хорошего кино высоко ее оценили.

Многие зрители в социальных сетях отмечают, что творение Тодда Филлипса и Хоакина Феникса не является кинокомиксом как таковым, это полноценный психологический триллер, некоторые сцены которого смотреть тяжело и даже неприятно. В картине присутствуют и жестокие убийства, и психические расстройства, и многие пороки современного общества.

Итак, половина проголосовавших на сайте Teleprogramma.pro (даже чуть больше) нашли фильм потрясающим и собираются советовать его друзьям. 15 процентов респондентов отметили, что в целом остались довольны «Джокером», но пересматривать его не станут. А вот за то, что кино оказалось отвратительным, никто голосовать не стал. Делаем вывод, что картина принята российской публикой положительно.