КИНО

Половина читателей Teleprogramma.pro пришла в восторг от фильма «Джокер»

Хотя получившийся проект весьма далек от развлекательного кино.

Половина читателей Teleprogramma.pro пришла в восторг от фильма «Джокер»
Режиссер Тодд Филлипс и исполнитель главной роли Хоакин Феникс на премьерном показе «Джокера». Фото: AdMedia

Портал Teleprogramma.pro провел опрос среди читателей, понравился ли им фильм «Джокер», который так нахваливали западные критики. Ксении Собчак, как уже известно, картина не приглянулась. Однако большинство фанатов комиксов и просто хорошего кино высоко ее оценили.

Многие зрители в социальных сетях отмечают, что творение Тодда Филлипса и Хоакина Феникса не является кинокомиксом как таковым, это полноценный психологический триллер, некоторые сцены которого смотреть тяжело и даже неприятно. В картине присутствуют и жестокие убийства, и психические расстройства, и многие пороки современного общества.

Итак, половина проголосовавших на сайте Teleprogramma.pro (даже чуть больше) нашли фильм потрясающим и собираются советовать его друзьям. 15 процентов респондентов отметили, что в целом остались довольны «Джокером», но пересматривать его не станут. А вот за то, что кино оказалось отвратительным, никто голосовать не стал. Делаем вывод, что картина принята российской публикой положительно.

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Тэги:

«Джокер»кинокомиксыопросТодд ФиллипсХоакин Феникс
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Половина читателей Teleprogramma.pro пришла в восторг от фильма «Джокер»
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