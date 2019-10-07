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Собчак назвала новый фильм о Джокере «напыщенным» и «графоманским»

Светская львица одна из немногих, кому не понравилась картина.

Собчак назвала новый фильм о Джокере «напыщенным» и «графоманским»
Ксения Собчак. Фото Global look press

Ксения Собчак высказалась о фильме «Джокер», который только вышел в прокат, но уже имеет все шансы стать одним из самых успешных в уходящем году. Светской львице картина не понравилась.

Звезда «Дома-2» назвала картину «напыщенной» и «графоманской». Выйдя из зала, она пришла в недоумение, поскольку ее знакомые настоятельно рекомендовали посмотреть эту работу.

«Красные следы в белом коридоре, брызги крови на белом гриме, хохот и слезы… Какая-то адова пошлятина с танцами», — написала Ксения в своем блоге.

Кстати, странные танцы Хоакина Феникса она объяснила обычным желанием актера продемонстрировать свой хореографический талант, ибо по сюжету они не нужны в принципе.

Впрочем, Собчак все-таки нашла несколько добрых слов в адрес фильма. Они были посвящены исключительно актерской игре Феникса. Но, поскольку журналистка не признает актерскую игру ради самого актерства – свой плюсик за это фильму она не поставила.

«Короче, прям вот совсем не зашло», — резюмировала Собчак. И посоветовала лучше сходить на «Паразитов», которые получили премию «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском фестивале. Напомним, «Джокер» завоевал в этом году «Золотого льва» на Венецианском фестивале.

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Собчак назвала новый фильм о Джокере «напыщенным» и «графоманским»
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