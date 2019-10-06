Дмитрий Глуховский об Александре Петрове: «Его слишком много»

Писатель лестно высказался о таланте актера и отметил, что в фильме «Текст» по его сценарию Петров появится в непривычном амплуа.

Фильм «Текст» по сценарию Дмитрия Глуховского был снят еще в марте. Режиссером выступил Клим Шипенко, а съемки прошли в Москве, Дзержинском и на Мальдивах. Главный герой, роль которого исполнил Александр Петров, попадает в тюрьму и мечтает отомстить сотруднику органов Петру Хазину, из-за которого он угодил за решетку. Когда он выходит на свободу, в его руки случайно попадает смартфон Хазина. На некоторое время он становится Петром и имеет доступ ко всем тайнам его жизни.

Общаясь с журналистами, автор сценария Дмитрий Глуховский рассказал, что картина — о том, какую большую роль в нашей жизни играют смартфоны. Сам писатель называет гаджет «слепком души». Он добавляет, что если бы телефоны исчезли, люди стали бы беспомощны.

Глуховский считает, что исполнители главных ролей, включая актрису Кристину Асмус, прекрасно сыграли в фильме. Особенно отметил он работу Александра Петрова, подчеркнув, что актер часто смотрится одинаково. Причина, на взгляд писателя, в следующем: «Его слишком много, но это потому, что он слишком классный». По мнению Глуховского, в новой картине актер выступит в совершенно новом амплуа — даже хорошо знающие его работы люди отметили, что он выглядит по-новому.