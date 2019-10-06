Режиссер «Стражей Галактики» ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel

Джеймса Ганна расстроило, что один из его любимых режиссеров придерживается такого мнения.

Недавно голливудский режиссер Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы киновселенной Marvel. По мнению автора картины «Отступники», такие ленты трудно отнести к искусству кино, так их персонажи никогда до конца не раскрываются. Причем, режиссер отметил, что толком картины студии Marvel не смотрел, лишь «пытался».

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Такие слова не смогли проигнорировать создатели супергеройских фильмов. Высказывание Мартина Скорсезе в своем блоге прокомментировал режиссер одной из самых успешных франшиз Marvel «Стражи Галактики» Джеймс Ганн. Заявление Скорсезе его невероятно расстроило.

«Мартин Скорсезе — один из пяти моих любимых ныне живущих режиссеров. Я опечален, что теперь он оценивает мои фильмы подобным образом», — отметил режиссер «Стражей Галактики».

Аналогичного мнения придерживается и сценарист «Мстителей» Джосс Уидон.

Уже не первый раз подобным образом критикуют фильмы, которые снимают по комиксам. Но чем дальше, тем меньше о картинах про супергероев говорят в таком ключе. Одним из поворотных моментов стала победа ленты «Джокер» на минувшем Венецианском кинофестивале. Тогда критики в очередной раз заявили, что пора перестать делить искусство на высокое и низкое.