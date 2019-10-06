КИНО

В Сети появился первый постер фильма о Бонде «Не время умирать»

На нем изображен шпион британской разведки в исполнении Дэниела Крэйга.

В Сети появился первый постер фильма о Бонде «Не время умирать»
Актер Даниел Крэйг Фото:globallookpress.com

В апреле будущего года российский зритель познакомится с 25-м фильмом об агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Новая лента получила название «Не время умирать». К роли харизматичного шпиона вновь вернется актер Даниел Крэйг. Он перевоплотится в Бонда уже в пятый раз.

Накануне в Сети появился первый постер будущего боевика. На нем изображен Крэйг как всегда в элегантном костюме, который напряженно всматривается вдаль. Назвать постер хоть отчасти информативным, мягко говоря, нельзя.

Компанию на съемочной площадке Крэйгу составили такие актеры, как Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Рами Малек. Фильм снимали сразу в нескольких местах: Британии, Италии, Норвегии и на Ямайке.

По сюжету Джеймс Бонд после долгой службы решил отойти от дел. Каникулы он проводит на Ямайке. Однако отдых экс-агента британской разведки прерывает старый друг из ЦРУ, который просит помощи в спасении похищенного ученого.

Напомним, во время съемок команду постигло несколько неудач. Одна из них – Крэйг получил травму на Ямайке, когда выполнял очередной трюк.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

агент 007Джеймс БондДэниел КрейгФильм "007: Нет времени умирать"шпионы
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети появился первый постер фильма о Бонде «Не время умирать»
Интересно?
Поделись с друзьями: