В Сети появился первый постер фильма о Бонде «Не время умирать»

На нем изображен шпион британской разведки в исполнении Дэниела Крэйга.

В апреле будущего года российский зритель познакомится с 25-м фильмом об агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Новая лента получила название «Не время умирать». К роли харизматичного шпиона вновь вернется актер Даниел Крэйг. Он перевоплотится в Бонда уже в пятый раз.

Накануне в Сети появился первый постер будущего боевика. На нем изображен Крэйг как всегда в элегантном костюме, который напряженно всматривается вдаль. Назвать постер хоть отчасти информативным, мягко говоря, нельзя.

Компанию на съемочной площадке Крэйгу составили такие актеры, как Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Рами Малек. Фильм снимали сразу в нескольких местах: Британии, Италии, Норвегии и на Ямайке.

По сюжету Джеймс Бонд после долгой службы решил отойти от дел. Каникулы он проводит на Ямайке. Однако отдых экс-агента британской разведки прерывает старый друг из ЦРУ, который просит помощи в спасении похищенного ученого.

Напомним, во время съемок команду постигло несколько неудач. Одна из них – Крэйг получил травму на Ямайке, когда выполнял очередной трюк.