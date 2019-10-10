Премьеры недели: в «Гемини» Уилл Смит будет сражаться со своей омоложенной копией

«Гемини» (оригинальное название — Gemini Man), 2019, США, фантастика.

Режиссер: Энг Ли. В ролях: Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Бенедикт Вонг, Дуглас Ходж и др.

Голливуд многим представляется хладнокровным монстром, просчитывающим любой шаг и берегущим каждый доллар, однако порой действия хозяев «фабрики грез» не могут не вызвать недоумения. Сценарий «Гемини» находился в разработке с середины 90-х, двух режиссеров из числа тех, кого привлекали к проекту, уже нет в живых (речь о Тони Скотте и Кертисе Хэнсоне), а неукротимое стремление экранизировать эту историю все не умирало. И вот наконец свершилось!

Сложно сказать, с чего вдруг упрямые голливудские боссы решили, что зрителю в наш насыщенный контентом век необходим очередной фантастический триллер о крутом мужике (киллере, детективе, шпионе и т. д.), который вынужден сражаться со своим клоном или омоложенной версией самого себя. Не надо лезть в архивы, чтобы вспомнить о звездах, через это уже проходивших: Арнольд Шварценеггер в «Шестом дне», Брюс Уиллис в «Петле времени», Юэн МакГрегор в «Острове»… Уилла Смита чаша сия вроде бы миновала, но 15 лет назад в симпатичной ленте «Я, робот» его герою пришлось испытать на своей шкуре давление технического прогресса — персонажа Уилла, работавшего, разумеется, полицейским, чуть не вытеснили из патрульной машины искусственные копы. Какая, спросите вы, связь с историями о крутых парнях и их клонах?

Прямая: в новом боевике «Гемини» Уилл играет стареющего спецагента Генри Брогана, на охоту за которым отправляют его точную копию, только лет на тридцать моложе. Киллер из пробирки сильнее, точнее и быстрее Брогана — в общем, опять наука намекает Смиту на то, что ему давно пора на покой. Уилл в ответ ни на что не намекает, а просто разыгрывает знакомую до боли историю: конечно же, Генри Броган не убьет своего клона и не даст ему убить себя — наоборот, парни подружатся и объединят усилия в борьбе против того, кто хотел их стравить. Задайте умникам из «Что? Где? Когда?» вопрос, чем все это закончится, — ответ наверняка будет досрочным.

Также в прокате (с 10 октября)

«Мистер Олимпия» (оригинальное название — Bigger), 2018, США, драма.

Режиссер: Джордж Галло. В ролях: Тайлер Хэклин, Стив Гуттенберг.

«Болевой порог», 2019, Россия, триллер.

Режиссер: Андрей Симонов. В ролях: Арина Постникова, Роман Курцын.

«Дождливый день в Нью-Йорке» (оригинальное название — A Rainy Day in New York), 2019, США, комедия.

Режиссер: Вуди Аллен. В ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг.

В очередном своем фильме Вуди Аллен рассказывает о парне из богатой семьи, захотевшем показать подруге-провинциалке гламурный Манхэттен. Сам Вуди хотел показать свое детище зрителям еще прошлой осенью, чтобы не выбиваться из привычного графика, согласно которому он выпускает по фильму в год. Однако переживающая очередной приступ политкорректности Америка припомнила классику его старые сексуальные грешки и начались проблемы с прокатом — в итоге комедия «Дождливый день в Нью-Йорке» добралась до публики только сейчас.