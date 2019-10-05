КИНО

В «Черной вдове» появится забытый персонаж Marvel

Речь идет о Таддеусе Россе, роль которого вновь исполнит Уильям Херт.

В «Черной вдове» появится забытый персонаж Marvel
Скарлет Йоханссон Фото: globallookpress.com

Поклонники супергеройской киновселенной Marvel с нетерпением ждут, когда студия представит картины четвертой фазы. Первым ее фильмом станет «Черная вдова». Исполнительница главной роли – американская актриса Скарлет Йоханссон. Картина расскажет о шпионке Наташе Романофф. В прокат она выйдет в мае будущего года.

Недавно в Сети появилось несколько фото со съемок. На кадрах изображен актер Уильям Херт, который давно не мелькал в фильмах киновселенной. В картинах он перевоплощается в Таддеуса «Громовержца» Росса. Ранее этот персонаж участвовал в лентах о Халке и в некоторых частях «Мстителей».

Поклонники полагают, что актер не появится в самом фильм. Вероятно, его появления стоит ждать в сцене после титров. Кстати, про этот отрывок говорили и ранее. Некоторое время назад в СМИ проходила информация, что в сцене после титров зрители увидят Тони Старка, который погиб в последних «Мстителях» во время сражения.

Напомним, сейчас киностудия Marvel снимает еще один фильм – «Вечные», где зрители увидят Анджелину Джоли, Кита Харингтона, Сальму Хайек и других именитых актеров. Несколько фото со съемок уже тоже попали в Сеть.

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Тэги:

MarvelкадрыСкарлетт ЙоханссонЧёрная вдова
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В «Черной вдове» появится забытый персонаж Marvel
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