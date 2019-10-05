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Режиссер «Игры престолов» назвал финальный сезон поспешным

При этом он отметил, что в конечном итоге все персонажи оказались на своих местах.

Режиссер «Игры престолов» назвал финальный сезон поспешным
Кадр из восьмого сезона «Игры престолов» (2019)

Этой весной завершился культовой сериал производства HBO «Игра престолов». К финальному сезону поклонники саги о противостоянии пяти королей отнеслись неоднозначно. Некоторые фанаты сериала даже создали петицию, в которой просили переснять последние эпизоды картины.

По мнению одного из режиссера сериала Нила Маршалла, финал, действительно, получился несколько скомканным.

«Будто все делалось в спешке. Но герои в итоге оказались там, где должны были», — рассказал автор таких эпизодов сериала, как «Дозорные на стене» и «Черноводная» изданию The Sun.

Ранее с критикой финального сезона выступил и писатель Джордж Р.Р. Мартин. По его мнению, авторы сериала «Игры престолов» буквально «обрезали» последний эпизод и сделали ставку на персонажей, которые были для него не важны.

Несмотря на некоторое разочарование, поклонники ждут приквелы сериала. Пока известно о двух. Один получил рабочее название «Долгая ночь». В нем расскажут о событиях, которые происходили за несколько тысяч лет до борьбы за Железный трон. Второй – о судьбе дома Таргариенов.

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"Игра Престолов - 8"Дейенерис ТаргариенДжордж Р. Р. МартинСериал "Игра престолов" приквелФинал "Игры престолов"
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Режиссер «Игры престолов» назвал финальный сезон поспешным
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