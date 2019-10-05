Режиссер «Игры престолов» назвал финальный сезон поспешным

При этом он отметил, что в конечном итоге все персонажи оказались на своих местах.

Этой весной завершился культовой сериал производства HBO «Игра престолов». К финальному сезону поклонники саги о противостоянии пяти королей отнеслись неоднозначно. Некоторые фанаты сериала даже создали петицию, в которой просили переснять последние эпизоды картины.

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По мнению одного из режиссера сериала Нила Маршалла, финал, действительно, получился несколько скомканным.

«Будто все делалось в спешке. Но герои в итоге оказались там, где должны были», — рассказал автор таких эпизодов сериала, как «Дозорные на стене» и «Черноводная» изданию The Sun.

Ранее с критикой финального сезона выступил и писатель Джордж Р.Р. Мартин. По его мнению, авторы сериала «Игры престолов» буквально «обрезали» последний эпизод и сделали ставку на персонажей, которые были для него не важны.

Несмотря на некоторое разочарование, поклонники ждут приквелы сериала. Пока известно о двух. Один получил рабочее название «Долгая ночь». В нем расскажут о событиях, которые происходили за несколько тысяч лет до борьбы за Железный трон. Второй – о судьбе дома Таргариенов.