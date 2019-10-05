КИНО

«Это не кино»: Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel

По мнению режиссера, эти картины не спасает даже хорошая игра актеров.

«Это не кино»: Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel
Американский режиссер Мартин Скорсезе Фото: globallookpress.com

76-летний американский режиссер Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы супергеройской вселенной Marvel. Обладатель премии «Оскар» уверен, что эти картины трудно отнести к искусству кинематографа. Об этом режиссер рассказал в недавнем интервью изданию Empire.

Скорсезе добавил, что пытался смотреть фильмы, которые рассказывают о непростой доли супергероев, но они его совсем не заинтересовали.

«Это не кино. Если честно, самое ближайшее, с чем я могу их сравнить — это тематически парки», — высказался создатель фильма «Отступники».

Режиссер также отметил хорошую игру именитых актеров в картинах Marvel. Но, по его мнению, даже это не спасает фильмы киностудии. Он убежден, что в таких кинолентах персонажи не раскрываются —зритель не видит всю палитру их эмоций и переживаний.

Картины студии Marvel критикуют не первый раз. Но это вовсе не мешает ей зарабатывать почти на каждом новом фильме хорошую кассу. Одна из последних лент студии «Мстители: Финал» поставила рекорд в мире кино — стала самой кассовой. Ее создателям удалось заработать на ней почти 2,8 миллиарда долларов. Ранее пальма первенства принадлежала работе Джеймса Кэмерона «Аватар».

Если говорить о творчестве Мартина Скорсезе, то вскоре поклонники его фильмов смогут познакомиться с новой картиной режиссера — фильмом «Ирландец». Ленту уже презентовали в Нью-Йорке на Международном кинофестивале. 27 ноября она появится на платформе Netflix.

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Тэги:

«Ирландец»«Мстители: Финал»MarvelАватарДжеймс Кэмеронкассовые сборыкритикаМартин Скорсезе
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«Это не кино»: Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel
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