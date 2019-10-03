Эдди Мерфи вновь сыграет в «Полицейском из Беверли-Хиллз»

Знаменитый комик Эдди Мерфи сыграет в продолжении фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». В этом году он уже впечатлил преданных фанатов работой в новом фильме «Меня зовут Долемайт». Кроме того, в 2019-м Мерфи снялся в сиквеле картины «Поездка в Америку».

Эдди Мерфи решил устроить третий сюрприз для киноманов и объявил, что исполнит главную роль в новой части знаменитого фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз».

«Мы снимаем «Полицейский из Беверли-Хиллз», а потом возвращаемся на сцену и делаем стендап-шоу», — рассказал Мерфи журналистам.

О продолжении «Полицейского…» писали много лет, поэтому для поклонников знаменитой комедии сиквел станет настоящим подарком.