КИНО

Эдди Мерфи вновь сыграет в «Полицейском из Беверли-Хиллз»

Актер продолжает радовать поклонников новыми работами после долгого перерыва в кинокарьере.

Эдди Мерфи вновь сыграет в «Полицейском из Беверли-Хиллз»
Эдди Мерфи. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Знаменитый комик Эдди Мерфи сыграет в продолжении фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». В этом году он уже впечатлил преданных фанатов работой в новом фильме «Меня зовут Долемайт». Кроме того, в 2019-м Мерфи снялся в сиквеле картины «Поездка в Америку». 

Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984)
Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984)

Эдди Мерфи решил устроить третий сюрприз для киноманов и объявил, что исполнит главную роль в новой части знаменитого фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». 

«Мы снимаем «Полицейский из Беверли-Хиллз», а потом возвращаемся на сцену и делаем стендап-шоу», — рассказал Мерфи журналистам. 

О продолжении «Полицейского…» писали много лет, поэтому для поклонников знаменитой комедии сиквел станет настоящим подарком. 

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Тэги:

актеркомедияПолицейский из Беверли-ХиллзфильмЭдди Мерфи
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Эдди Мерфи вновь сыграет в «Полицейском из Беверли-Хиллз»
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