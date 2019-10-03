Джеймс Кэмерон поделился первыми фото со съемок «Аватара-2»

На фотографии видно, что в съемке принимает участие сам режиссер — он стоит по колено в воде с камерой на плече.

Джеймс Кэмерон недавно заявил, что опасается за то, насколько популярным окажется вторая часть его блокбастера «Аватар». Однако, конечно, это не сказывается на самих съемках фильма, которые уже идут полным ходом.

На официальной странице картины в Instagram появилась первая фотография со съемочной площадке. На ней видно, что в студии выстроены огромные декорации с использованием воды и огня. На фоне также выставлен большой хромакей — зеленый экран для последующего наложения компьютерной графики.

На снимке можно увидеть и самого автора «Аватара», режиссера Джеймса Кэмерона, он заходит в бассейн, держа на плече кинокамеру. Фото подписано так: «Машины для генерации волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон, вооруженный 3D-камерой, — просто еще один день на съемочной площадке сиквелов «Аватара».