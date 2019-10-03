Умерла звезда «Казино Рояль» Анна Куэйл

На 86 году жизни умерла звезда «Мстителей» и «Казино Рояль» Анна Куэйл. Об этом спустя месяц сообщили родственники актрисы. Как стало известно, в последние годы сыгравшая фрау Хоффнер артистка страдала от деменции с тельцами Леви (признаки заболевания тесно перекликаются с болезнями другой аналогичной болезни – синдромом Паркинсона). Впервые о своей болезни Куэйл узнала еще в 2012 году. Тогда члены ее семьи стали уделять актрисе больше времени. В момент смерти рядом с актрисой также были близкие, сообщает Mirror.

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Наибольшую известность, несмотря на большую кинобиографию, актрисе принесли «Мстители», «Чтоб ты сдохла, дорогая» и «Казино Рояль». Кроме того, Анна принимала участие в картинах «Возвращение в Брайдсхед», «Грэндж Хилл» и «Дневник Литтона».Последней же ролью Куэйл стала роль Силии Споукфайндер в шоу «Семейное древо Адама». Анна Куэйл, к слову, была не только киноактрисой – ее также заметили в в нескольких пьесах в Вест-Энде.